Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    25 Aug 2025 10:27 PM IST
    Updated On
    25 Aug 2025 10:27 PM IST

    ട്രെയിൻ സർവിസുകൾ റദ്ദാക്കി

    ട്രെയിൻ സർവിസുകൾ റദ്ദാക്കി
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25, 26 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 6.40ന് ​ഗോ​ര​ഖ്പു​ർ ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ന​മ്പ​ർ 12511 ഗോ​ര​ഖ്പു​ർ-​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ര​പ്തി​സാ​ഗ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28, 30 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 6.35ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ന​മ്പ​ർ 12512 തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം-​ഗോ​ര​ഖ്പു​ർ ര​പ്തി​സാ​ഗ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും റ​ദ്ദാ​ക്കി.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21, 23, 24 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 6.35ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നോ​ർ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ന​മ്പ​ർ 12512 തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം-​ഗോ​ര​ഖ്പു​ർ ര​പ്തി​സാ​ഗ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ് ഗോ​മ​തി​ന​ഗ​റി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തും. ഗോ​മ​തി​ന​ഗ​റി​നും ഗോ​ര​ഖ്പു​ർ ജ​ങ്ഷ​നും ഇ​ട​യി​ൽ ഈ ​സ​ർ​വി​സ് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18, 19, 21 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 6.40ന് ​ഗോ​ര​ഖ്പു​രി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട ന​മ്പ​ർ 12511 ഗോ​ര​ഖ്പു​ർ-​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ര​പ്തി​സാ​ഗ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സ്, അ​തേ ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 11ന് ​ഗോ​മ​തി​ന​ഗ​റി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടും.

