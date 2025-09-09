Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 9 Sept 2025 6:51 PM IST
    date_range 9 Sept 2025 6:51 PM IST

    ട്രെയിൻ സർവിസുകളുടെ സർവിസ് കാലാവധി നീട്ടി; തിരക്ക് കുറക്കാനാണ് നടപടി

    indian railway
    പാലക്കാട്: തിരക്ക് കുറക്കാൻ ട്രെയിൻ സർവിസുകളുടെ സർവിസ് കാലാവധി നീട്ടി. പാലക്കാട് ജങ്ഷനിൽ നിന്ന് ഉച്ചക്ക് 1.50ന് പുറപ്പെട്ട് അതേ ദിവസം രാത്രി 7.40ന് കണ്ണൂരിലെത്തുന്ന നമ്പർ 06031 പാലക്കാട് ജങ്ഷൻ-കണ്ണൂർ ഡെയ്‌ലി എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷൽ ഡിസംബർ 31 വരെ സ്റ്റോപ്പുകളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ സർവിസ് നടത്തും.

    കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് രാവിലെ 7.40ന് പുറപ്പെട്ട് രാവിലെ 09.35ന് കോഴിക്കോട്ടെത്തുന്ന നമ്പർ 06032 കണ്ണൂർ - കോഴിക്കോട് ഡെയ്‌ലി എക്‌സ്പ്രസ് സ്‌പെഷലും കോഴിക്കോട്ടു നിന്ന് രാവിലെ 10.10ന് പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചക്ക് 1.05ന് പാലക്കാട് ജങ്ഷനിലെത്തുന്ന നമ്പർ 06071 കോഴിക്കോട്-പാലക്കാട് ജങ്ഷൻ ഡെയ്‌ലി എക്‌സ്പ്രസ് സ്‌പെഷലും ഡിസംബർ 31 വരെ സമയക്രമത്തിലും സ്റ്റോപ്പുകളിലും മാറ്റമില്ലാതെ സർവിസ് നടത്തും.

    Girl in a jacket

    TAGS:Train ServiceCongestionIndia RailwayKerala NewsLatest News
    News Summary - Train service period extended; action taken to reduce congestion
