ട്രെയിൻ സർവിസുകളുടെ സർവിസ് കാലാവധി നീട്ടി; തിരക്ക് കുറക്കാനാണ് നടപടി

ട്രെയിൻ സർവിസുകളുടെ സർവിസ് കാലാവധി നീട്ടി; തിരക്ക് കുറക്കാനാണ് നടപടിtext_fields
പാലക്കാട്: തിരക്ക് കുറക്കാൻ ട്രെയിൻ സർവിസുകളുടെ സർവിസ് കാലാവധി നീട്ടി. പാലക്കാട് ജങ്ഷനിൽ നിന്ന് ഉച്ചക്ക് 1.50ന് പുറപ്പെട്ട് അതേ ദിവസം രാത്രി 7.40ന് കണ്ണൂരിലെത്തുന്ന നമ്പർ 06031 പാലക്കാട് ജങ്ഷൻ-കണ്ണൂർ ഡെയ്ലി എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷൽ ഡിസംബർ 31 വരെ സ്റ്റോപ്പുകളിൽ മാറ്റമില്ലാതെ സർവിസ് നടത്തും.
കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് രാവിലെ 7.40ന് പുറപ്പെട്ട് രാവിലെ 09.35ന് കോഴിക്കോട്ടെത്തുന്ന നമ്പർ 06032 കണ്ണൂർ - കോഴിക്കോട് ഡെയ്ലി എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷലും കോഴിക്കോട്ടു നിന്ന് രാവിലെ 10.10ന് പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചക്ക് 1.05ന് പാലക്കാട് ജങ്ഷനിലെത്തുന്ന നമ്പർ 06071 കോഴിക്കോട്-പാലക്കാട് ജങ്ഷൻ ഡെയ്ലി എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷലും ഡിസംബർ 31 വരെ സമയക്രമത്തിലും സ്റ്റോപ്പുകളിലും മാറ്റമില്ലാതെ സർവിസ് നടത്തും.
