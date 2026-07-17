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    Kerala
    Posted On
    date_range 17 July 2026 9:01 PM IST
    Updated On
    date_range 17 July 2026 9:01 PM IST

    ട്രെയിൻ തട്ടി പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥി മരിച്ചു

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    ട്രെയിൻ തട്ടി പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥി മരിച്ചു
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    വടകര: നാദാപുരം റോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കണ്ണൂക്കര മാടാക്കര സ്വദേശി അഭിനവാണ് മരിച്ചത്. ഇരിങ്ങൽ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറിന് നാദാപുരം റോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.

    തലശ്ശേരി ഭാഗത്തുനിന്ന് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ തട്ടിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അഭിനവിനൊപ്പം മൂന്ന് കുട്ടികളും കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് ചോമ്പാല പൊലീസും റെയിൽവേ പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്ന് മൃതദേഹം ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.

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    TAGS:Kerala PolicetrainstudentactionhitsStudent dies
    News Summary - Plus Two student dies after being hit by train
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