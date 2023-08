ഗതാഗത നിയമ ലംഘനം പതിവ്; പിഴയടക്കാത്ത യുവാവിൽനിന്ന് 29,000 രൂപ ഈടാക്കി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ക്ക​നാ​ട്: റോ​ഡ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​തി​വാ​ക്കി​യ യു​വാ​വ്​ പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ച്ച​തോ​ടെ ചെ​വി​ക്ക് പി​ടി​ച്ച് കോ​ട​തി. ആ​ലു​വ സ്വ​ദേ​ശി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 29,000 രൂ​പ​യാ​ണ് പി​ഴ​യീ​ടാ​ക്കി​യ​ത്. മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സ് സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.തോ​ട്ടു​മു​ഖം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മു​നീ​ഫി​നാ​ണ് വ​ൻ തു​ക പി​ഴ​യ​ട​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്. 29,000 രൂ​പ​യി​ൽ 16,000 രൂ​പ മു​നീ​ഫ് ഓ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ര​ജി​സ്റ്റേ​ർ​ഡ് ഉ​ട​മ​യാ​യ മാ​താ​വി​ന്‍റെ പേ​രി​ലും ബാ​ക്കി 13,000 രൂ​പ ഇ​യാ​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് പി​ഴ വി​ധി​ച്ച​ത്. സൈ​ല​ൻ​സ​ർ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് 2000 രൂ​പ​യാ​ണ്​ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ രൂ​പ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് 5000 രൂ​പ​യും ഹെ​ൽ​മ​റ്റ് വെ​ക്കാ​തെ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച​തി​ന് 500 രൂ​പ​യും കൈ​കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടും നി​ർ​ത്താ​തെ പോ​യ​തി​ന് 1000 രൂ​പ​യും പി​ഴ ചു​മ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, മു​നീ​ഫ് ഇ​ത് അ​ട​ച്ചി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ സൈ​ല​ൻ​സ​റി​ന് 10,000 രൂ​പ​യും ഹെ​ൽ​മ​റ്റി​നും കൈ​കാ​ണി​ച്ചി​ട്ട് നി​ർ​ത്താ​ത്ത​തി​നും 2000 രൂ​പ വീ​ത​വു​മാ​ണ്​ കോ​ട​തി ഈ​ടാ​ക്കി​യ​ത്. നേ​ര​ത്തേ അ​ങ്ക​മാ​ലി​യി​ൽ​വെ​ച്ച് രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ സൈ​ല​ൻ​സ​റു​മാ​യി വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച​തി​ന് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് 5000 രൂ​പ അ​ട​ക്കാ​നും യ​ഥാ​ർ​ഥ സൈ​ല​ൻ​സ​ർ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ്​ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ഴ​യ​ട​ച്ച് വാ​ഹ​നം കാ​ണി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ മ​റ്റൊ​രു മോ​ഡ​ൽ സൈ​ല​ൻ​സ​ർ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മു​ന്നി​ൽ പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും പി​ഴ അ​ട​ച്ചി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​സ് കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​തും വ​ൻ തു​ക അ​ട​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്ന​തും. Show Full Article

Traffic violations are frequent; 29,000 was collected from the young man who did not pay the fine