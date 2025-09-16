Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    date_range 16 Sept 2025 9:19 AM IST
    date_range 16 Sept 2025 9:20 AM IST

    മണ്ണുത്തി-ഇടപ്പള്ളി ദേശീയപാതയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്: ഹരജികൾ ഇന്ന് ഹൈകോടതി​ പരിഗണിക്കും

    കേരള ഹൈകോടതി

    കൊച്ചി: ദേശീയപാതയിൽ മണ്ണുത്തി-ഇടപ്പള്ളി മേഖലയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് സംബന്ധിച്ച ഹരജികൾ ഇന്ന് ഹൈകോടതി​ പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസ്​ എ. മുഹമ്മദ്​ മുഷ്താഖ്​, ജസ്റ്റിസ്​ ഹരിശങ്കർ വി. മേനോൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹരജി പരിഗണിക്കുക.

    മണ്ണുത്തി-ഇടപ്പള്ളി മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി പരിഹരിച്ചെന്നുള്ള കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പാലിയേക്കര ടോൾ പിരിവിനുള്ള സ്റ്റേ മാറ്റുകയുള്ളൂവെന്ന്​ ഹൈകോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം​ കലക്ടർ റിപ്പോർട്ട്​ സമർപ്പിച്ചു​.

    ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പ്രശ്നത്തിൽ ഭാഗിക പരിഹാരമുണ്ടായതായി ​ഹൈകോടതിയിൽ ജില്ല കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു​. 18 നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നതിൽ 13 എണ്ണം തൃപ്തികരമായി നടപ്പാക്കിയെന്ന്​ പൊലീസും ഗതാഗത വകുപ്പും ഉറപ്പാക്കിയതായി തൃശൂർ ജില്ല കലക്ടർ അറിയിച്ചു. മറ്റുള്ളവയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

    പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി കലക്ടർ നൽകിയ നിർദേശങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചതായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയും വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന്​ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഹരജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കാനായി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് മാറ്റിയത്.

    News Summary - Traffic congestion on Mannuthy-Edappally National Highway: High Court to consider petition today
