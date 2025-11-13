Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസ്വർണാഭരണ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:55 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:55 PM IST

    സ്വർണാഭരണ കയറ്റുമതിക്ക്​ അനാവശ്യ നിബന്ധനകളെന്ന്​ വ്യാപാരികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    jewelry
    cancel
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്ക്​ കൊ​ച്ചി ക​സ്റ്റം​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​നാ​വ​ശ്യ നി​ബ​ന്ധ​ന വെ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ക​യ​റ്റു​മ​തി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നും​ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് സി​ൽ​വ​ർ മ​ർ​ച്ച​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​നും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​റും ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ലും പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ചെ​ന്നൈ വ​ഴി​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണം ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ വ്യ​വ​സാ​യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ 45,000 കോ​ടി​യു​ടെ എ​ക്സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ മി​ഷ​ന് (ഇ.​പി.​എം) അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യെ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:exportJewelry
    News Summary - Traders say unnecessary conditions for gold jewelry exports
    Similar News
    Next Story
    X