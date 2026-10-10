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    സം​ഘ​ർ​ഷം ത​ട​യാ​ൻ 11 മണിക്ക്ശേഷം കടകൾ അടച്ചിടണം; പേ​രാ​മ്പ്ര പൊ​ലീ​സിന്‍റെ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വ്യാപാരികൾ

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    സം​ഘ​ർ​ഷം ത​ട​യാ​ൻ 11 മണിക്ക്ശേഷം കടകൾ അടച്ചിടണം; പേ​രാ​മ്പ്ര പൊ​ലീ​സിന്‍റെ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി വ്യാപാരികൾ
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    പേ​രാ​മ്പ്ര: ആ​ക്ര​മ​ണ​വും സം​ഘ​ർ​ഷ​വും ത​ട​യാ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ൽ രാ​ത്രി 11 മ​ണി​ക്ക് ശേ​ഷം ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന വി​ചി​ത്ര ഉ​ത്ത​ര​വു​മാ​യി പേ​രാ​മ്പ്ര പൊ​ലീ​സ്. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ​ല്ലാ ക​ട ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. പേ​രാ​മ്പ്ര ബൈ​പ്പാ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​നി​ര​വ​ധി ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാം അ​ർ​ദ്ധ​രാ​ത്രി​യി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. ആ​ക്ര​മ​ണം ത​ട​യാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ​ട്രോ​ളി​ങ് കൂ​ട്ടു​ക​യും രാ​ത്രി 11 മ​ണി​ക്ക് ശേ​ഷം സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യി ക​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം ക​ട​അ​ട​പ്പി​ക്കാ​നു​ള​ള തീ​രു​മാ​നം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    രാ​ത്രി 11 മ​ണി​ക്ക് ശേ​ഷം പേ​രാ​മ്പ്ര ബൈ​പ്പാ​സി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ തു​റ​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് നി​ർ​ദേ​ശം പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി ഏ​കോ​പ​ന സ​മി​തി നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നേ​താ​ക്ക​ൾ പേ​രാ​മ്പ്ര പൊ​ലീ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റെ ക​ണ്ട് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പേ​രാ​മ്പ്ര ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത് ഉ​ചി​ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​മെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി ഏ​കോ​പ​ന സ​മി​തി യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു കൈ​ലാ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ പ​രി​യാ​ര​ത്ത്, ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​നീ​ർ അ​ർ​ഷ്, വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഒ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സി.​എം. അ​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ, സ​ന്ദീ​പ​ൻ കോ​ര​ൻ​ക​ണ്ടി, എ​ൻ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ, ച​ന്ദ്ര​ൻ ഭാ​ര​ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കി​ങ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ ഡി​വൈ​എ​ഫ്ഐ​യും രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

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    News Summary - Traders protest against Perambra police
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