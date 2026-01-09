Begin typing your search above and press return to search.
    ബാലനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാലനോട് ചോദിക്കണം -എൽ.ഡി.എഫ്​ കൺവീനർ ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ

    തിരുവനന്തപുരം: എ.കെ. ബാലൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണമെന്ന് എൽ.ഡി.എഫ്​ കൺവീനർ ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ. ‘യു.ഡി.എഫ് അധികാരത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നില്ല. യു.ഡി.എഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോഴല്ലേ ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന്‍റെ പ്രശ്നം പരിശോധിക്കേണ്ടത്? അതാണ് സി.പി.എമ്മിന്‍റെ നിലപാട്. അതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ബാലനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാലനോട് സംസാരിച്ച് വ്യക്തമാക്കണം’ - എൽ.ഡി.എഫ്​ കൺവീനർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. മാറാട്​ അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നും​ അതിനെ കുറിച്ച്​ വീണ്ടും പറഞ്ഞ്​ ഭിന്നിപ്പിക്കാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    സർക്കാർ നേട്ടങ്ങളെ മറികടക്കാൻ വർഗീയ ധ്രുവീകരണമാണ്​ യു.ഡി.എഫും ബി.ജെ.പിയും നടത്തിയതെന്നും അവരുടെ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ പ്രചാരണങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ​തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തിയത്​ തിരിച്ചടിയായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളെ മാധ്യമങ്ങൾ പിന്തുണച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഫലം നൽകുന്ന പ്രധാന സൂചന​ ഇടതുമുന്നണിയു​ടെ അടിത്തറ ഭദ്രമാണെന്നാണ്​​. അതിനാൽ, വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാനാവുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷ.

    ഇടതുമുന്നണിക്ക്​ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടാനാവാത്തതിന്​ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്​. അവ സൂക്ഷ്മ തലത്തിൽ പരിശോധിക്കും. ഇടതുമുന്നണിയുടെയോ മുന്നണിയിലെ പാർട്ടികളുടെയോ മുന്നണിക്ക്​ നേതൃത്വം ​​കൊടുക്കുന്നവരു​ടെയോ ഭാഗത്തുനിന്ന്​ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വീഴ്ചയോ തെ​റ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ച്​ തിരുത്തും.

    തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ ഇടപെടാനുള്ള സമ്പന്ന ശക്​തികളുടെ താൽപര്യങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷത്തിന്‍റെ തുടർ ഭരണം. സമ്പന്ന താൽപര്യങ്ങൾക്ക്​ വഴങ്ങാത്ത നിലപാട്​ സ്വീകരിച്ച സർക്കാർ നയത്തെ അത്തരം വിഭാഗം വലിയ തോതിൽ എതിർത്തതും യു.ഡി.എഫിന്​ സഹായമായി. വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപിത താൽപര്യക്കാർ ഇടതുമുന്നണിക്കെതിരെ ശക്​തമായി രംഗത്തുവന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

