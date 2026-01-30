Begin typing your search above and press return to search.
    ടി.പി വധം: ജ്യോതി ബാബുവിന്റെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിക്കാൻ മെഡിക്കൽ ബോർഡ്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ആ​ർ.​എം.​പി നേ​താ​വ് ടി.​പി. ച​​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ വ​ധ​ക്കേ​സി​ൽ ശി​ക്ഷി​​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജ്യോ​തി ബാ​ബു​വി​ന്റെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ നി​​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് സു​​പ്രീം​കോ​ട​തി.

    ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല വ​ഷ​ളാ​യെ​ന്നും വൃ​ക്ക മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ജ്യോ​തി ബാ​ബു ന​ൽ​കി​യ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് ദീ​പാ​ങ്ക​ര്‍ ദ​ത്ത അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ബെ​ഞ്ച് ക​ണ്ണൂ​ര്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​നോ​ട് ബോ​ർ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്ക​കം റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യി​ല്‍ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ല്‍ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തെ ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്നും ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഗൗ​ര​വം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ജാ​മ്യം ന​ല്‍ക​രു​തെ​ന്ന് ടി.​പി. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യും എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ കെ.​കെ. ര​മ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്‍ വാ​ദി​ച്ചു.

    TAGS:tp caseKillingCPMTP Chandrasekaran
