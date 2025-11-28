Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 3:43 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 4:36 PM IST

    മൂന്നാറിലെ ‘ആകാശ ഭക്ഷണശാലയിൽ’ കുടുങ്ങിയ വിനോദ സഞ്ചാരികളെ താ​ഴെയിറക്കി

    മൂന്നാറിലെ 'ആകാശ ഭക്ഷണശാലയിൽ' കുടുങ്ങിയ വിനോദ സഞ്ചാരികളെ താ​ഴെയിറക്കി
    തൊടുപുഴ: മൂന്നാറിലെ ആനച്ചാലിനു സമീപം സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ സ്കൈ ഡൈനിങ്ങിൽ ( ആകാശ ഭക്ഷണശാല) കുടുങ്ങിയ വിനോദ സഞ്ചാരികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി താഴെയെത്തിച്ചു. കണ്ണൂർ സ്വദേശികളാണ് രണ്ടു മണിക്കൂറിലേറെ നേരം 120 അടി മുകളിലുള്ള ഭക്ഷണശാലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നത്. രണ്ടു കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും ജീവനക്കാരിയുമാണ് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർക്കാർക്കും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് വിവരം.

    ഉദ്വേഗജനകമായ നിമിഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അടിമാലിയിൽ നിന്നും രക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുമായി എത്തിയ അഗ്നിശമന സേനയിലെ അംഗം കയർ കെട്ടി മുകളിലേക്കു കയറിയതിനുശേഷം ഒാരോരുത്തരെയായി താഴെ ഇറക്കുകയായിരുന്നു.

    ക്രെയ്നിന്റെ ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനം തകരാറിൽ ആയതാണ് കാരണമെന്നാണ് സൂചന. ഒരുമാസം മുമ്പാണ് ആനച്ചാലിൽ ആകാശ ഭക്ഷണശാല തുറന്നത്. വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിലെ നൂതന സാഹസിക പരീക്ഷണങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്കാരുടെ സുരക്ഷയെ ലാഘവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ വർധിച്ചിവരുകയാണ്. അതിന്റെ ഉദാഹരണമായി ആനച്ചാലിലെ സംഭവം.


    TAGS:touristsmunnarsky restaurant
    News Summary - Tourists stuck at 'sky restaurant' in Munnar
