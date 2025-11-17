Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 17 Nov 2025 6:52 AM IST
    date_range 17 Nov 2025 6:52 AM IST

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ആകെ 2. 86 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ആകെ 2. 86 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ധി നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​ൻ ആ​കെ 2,86,62,712 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ 2.66 ല​ക്ഷം പേ​ർ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ആ​കെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന വ​ന്ന​ത്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് ര​ണ്ടു ദി​വ​സം വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ പേ​രു​ചേ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ അ​വ​സ​രം ന​ല്‍കി​യ​പ്പോ​ള്‍ 2,66,679 വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രാ​ണ് അ​ധി​ക​മാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്. നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ നി​ന്ന് 34,745 പേ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​ട്ടി​ക വ​ന്ന​തോ​ടെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ന്‍ അ​ര്‍ഹ​ത​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ആ​കെ എ​ണ്ണം​ 2,86,62,712 ആ​യി. ഇ​തി​ൽ 1,35,16,923 പേ​ർ പു​രു​ഷ​ന്‍മാ​രും 1,51,45,500 പേ​ർ സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വ​ര്‍ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. നേ​ര​ത്തെ 2841 പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രാ​യി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​ട്ടി​ക വ​ന്ന​തോ​ടെ 3745 ആ​യി.

    289 ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡേ​ഴ്സും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. പേ​രി​ലും വി​ലാ​സ​ത്തി​ലും അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ തി​രു​ത്ത​ൽ​വ​രു​ത്തി​യ​ത് 1487 പേ​രാ​ണ്. ഒ​രു വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു വാ​ര്‍ഡി​ലേ​ക്ക് 18376 വോ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ പേ​ര്​ മാ​റ്റി. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക അ​ത​ത് ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ പ​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ (3745 പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഒ​ഴി​കെ)

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം- 29,26,078

    കൊ​ല്ലം- 22,71,343

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട- 10,62,756

    ആ​ല​പ്പു​ഴ- 18,02,554

    കോ​ട്ട​യം- 16,41,175

    ഇ​ടു​ക്കി- 9,12,134

    എ​റ​ണാ​കു​ളം- 26,67,745

    തൃ​ശൂ​ർ- 27,54,278

    പാ​ല​ക്കാ​ട്-​ 24,33,379

    മ​ല​പ്പു​റം- 36,18,851

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-​ 26,82,681

    വ​യ​നാ​ട്-​ 6,47,378

    ക​ണ്ണൂ​ർ- 21,30,171

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്-​ 11,12,189

