Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതോരായിക്കടവ് പാലം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 11:30 AM IST

    തോരായിക്കടവ് പാലം തകർച്ച; നിർമാണത്തിലെ വ്യതിയാനം നേരത്തേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെന്ന് കിഫ്ബി

    text_fields
    bookmark_border
    തോരായിക്കടവ് പാലം തകർച്ച; നിർമാണത്തിലെ വ്യതിയാനം നേരത്തേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെന്ന് കിഫ്ബി
    cancel

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ചേ​മ​ഞ്ചേ​രി, അ​ത്തോ​ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് അ​ക​ലാ​പ്പു​ഴ​ക്ക് കു​റു​കെ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന തോ​രാ​യി​ക്ക​ട​വ് പാ​ലം ത​ക​ർ​ച്ച​യി​ൽ കേ​ര​ള റോ​ഡ് ഫ​ണ്ട് ബോ​ർ​ഡി​നെ (കെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​ബി) കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി കേ​ര​ള ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ട് ബോ​ർ​ഡ് (കി​ഫ്ബി) രം​ഗ​ത്ത്.

    മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന സൈ​റ്റി​ൽ കി​ഫ്ബി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അം​ഗീ​കൃ​ത സ്റ്റേ​ജി​ങ് ഡ്രോ​യി​ങ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ്റ്റേ​ജി​ങ് വ​ർ​ക്കി​ൽ വ്യ​തി​യാ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഈ ​വ്യ​തി​യാ​നം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി മേ​യ് 19ന് ​എ​സ്.​പി.​വി ആ​യ കെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​ബി​ക്ക് ഒ​ബ്സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ മെ​മ്മോ (ഒ.​എം) ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും കി​ഫ്ബി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പേ​ജി​ലി​ട്ട കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    പി.6-​പി.7 സ്പാ​നി​ന്റെ സ്റ്റേ​ജി​ങ് വ​ർ​ക്കി​ലെ വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​നും സെ​ക്ഷ​നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് വ്യ​തി​യാ​ന​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്റെ തെ​ളി​വ് ന​ൽ​കാ​നും മെ​മ്മോ​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ക​ര​ണം ല​ഭ്യ​മാ​യി​ല്ലെ​ന്നും കി​ഫ്ബി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പാ​ലം ത​ക​ർ​ച്ച​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് കെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​ബി​യെ വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കു​ന്ന കി​ഫ്ബി​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 14ന് ​അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് പി.3-​പി.4 സ്പാ​നി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഗ​ർ​ഡ​റി​ന്റെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പ​ണി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ സ്റ്റേ​ജി​ങ് സ്ട്ര​ക്ച​ർ ത​ക​ർ​ന്ന് ഗ​ർ​ഡ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പു​ഴ​യി​ലേ​ക്ക് വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bridge CollapsKerala NewsKIIFBILatest NewsBridge Constructio
    News Summary - Torayikkadu bridge collapse; KIIFB says deviation in construction pointed out earlier
    Similar News
    Next Story
    X