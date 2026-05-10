ടോപ്സ് പ്രഫഷനൽ കോൺഫറൻസ് സമാപിച്ചു

ടോപ്സ് പ്രഫഷനൽ കോൺഫറൻസ് സമാപിച്ചുtext_fields
മലപ്പുറം: കേരള സുന്നി ജമാഅത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രഫഷനൽ വിങ്ങായ ടോപ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച അഞ്ചാമത് പ്രഫഷനൽ കോൺഫറൻസ് ‘പ്രോ ഫോക്കസ്’ സമാപിച്ചു. കേരള സുന്നി ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ബാഹാസൻ തങ്ങൾ ചെട്ടിപ്പടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ടോപ്സ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. കെ. സുബൈർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. നൂറുദ്ദീൻ വഹബി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങൾ ബാഖവി പ്രാർഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
അഷ്റഫ് ബാഖവി ഒടിയപ്പാറ, സൈബർ പൊലീസ് എ.എസ്.ഐ ടി. മനീഷ് കുമാർ എന്നിവർ ക്ലാസെടുത്തു. ഇബ്രാഹിം സഖാഫി പുഴക്കാട്ടിരി സ്പെഷൽ ടോക്ക് നടത്തി. പാലക്കാട് എക്സൈസ് പ്രിവന്റിവ് ഓഫിസർ അബ്ദുറഹ്മാൻ വാഫി ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവത്കരണ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി.
കേരള സംസ്ഥാന ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ. നജീബ് മൗലവി സമാപന സന്ദേശം നൽകി. യഅ്ഖൂബ് തങ്ങൾ ചെട്ടിപ്പടി, പി. അലി അക്ബർ മൗലവി, ആഷിഖ് ചക്കരക്കല്ല്, എൻജിനീയർ മൊയ്തീൻകുട്ടി, അഡ്വ. ഫാറൂഖ് മുഹമ്മദ്, ഡോ. ഷഹൻഷാ പരീദ് കാലടി, എൻ.കെ. കുഞ്ഞാലി, അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി കോതമംഗലം, ഹാശിം ബാഫഖി തങ്ങൾ, സിറാജുദ്ദീൻ മൗലവി തുടങ്ങിയവർ വിവിധ സെഷനുകളിൽ സംബന്ധിച്ചു. ടോപ്സ് ജില്ല സെക്രട്ടറി ഡോ. എ.പി. മുഹമ്മദ് സലീം നന്ദി പറഞ്ഞു.
