    10 Oct 2025 10:40 PM IST
    10 Oct 2025 10:40 PM IST

    ബാങ്ക്, ഇൻഷുറൻസ് ഉന്നത പദവികൾ ‘സ്വകാര്യവത്കരിക്കുന്നു’

    എ​തി​ർ​പ്പു​മാ​യി യു.​എ​ഫ്.​ബി.​യു
    ബാങ്ക്, ഇൻഷുറൻസ് ഉന്നത പദവികൾ ‘സ്വകാര്യവത്കരിക്കുന്നു’
    കൊ​ച്ചി: സ്റ്റേ​റ്റ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ പൊ​തു​മേ​ഖ​ല ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, എ​ക്സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, മു​ഴു​സ​മ​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​വു​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ. കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ നി​യ​മ​ന സ​മി​തി​യാ​ണ്​ നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ന രീ​തി​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം​വ​രു​ത്തി ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. പൊ​തു​മേ​ഖ​ല ബാ​ങ്കു​ക​ൾ, എ​ൽ.​ഐ.​സി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പൊ​തു​മേ​ഖ​ല ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വ് ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ വി​വ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന 1955ലെ ​സ്റ്റേ​റ്റ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ ആ​ക്ട്, 1970ലെ​യും ’80ലെ​യും ബാ​ങ്കി​ങ് ക​മ്പ​നീ​സ് ആ​ക്ട്​ (അ​ക്വി​സി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ഓ​ഫ് അ​ണ്ട​ർ​ടേ​ക്കി​ങ്സ്), 1956ലെ ​ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ആ​ക്ട് എ​ന്നി​വ ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്യാ​തെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നെ ഇ​രു​ട്ടി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി.

    നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് പൊ​തു​മേ​ഖ​ല ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ​യും ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലെ​യും ഉ​ന്ന​ത പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക്, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ആ​ൻ​ഡ്​ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത്. ഇ​തി​ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​മു​ണ്ട്. ഇ​താ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​കി​ടം​മ​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ർ​ഷി​ക പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് അ​പ്രൈ​സ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ഒ​രു എ​ച്ച്.​ആ​ർ (ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്സ്) ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് മ​തി എ​ന്നാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ച്ച്.​ആ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ ‘സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്’ മാ​ത്രം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ലാ​റ്റ​റ​ൽ എ​ൻ​ട്രി​ക്കു​ള്ള ഇ​ട​മാ​യാ​ണ് പൊ​തു​മേ​ഖ​ല ബാ​ങ്ക്/ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഉ​ന്ന​ത പ​ദ​വി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ ബാ​ങ്കി​ങ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും ഒ​മ്പ​ത് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ഐ​ക്യ​വേ​ദി​യാ​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഫോ​റം ഓ​ഫ് ബാ​ങ്ക് യൂ​നി​യ​ൻ​സ് (യു.​എ​ഫ്.​ബി.​യു) രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​തു​മേ​ഖ​ല ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​യ​ക​സ്ഥാ​നം ‘ഓ​പ​ൺ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്’ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് വി​ടു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് യു.​എ​ഫ്.​ബി.​യു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​ത് പൊ​തു​മേ​ഖ​ല ബാ​ങ്ക്, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ച​രി​ത്ര​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഉ​ന്ന​ത പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ത​ട​സ്സ​മാ​കും. മു​മ്പ് എ​സ്.​ബി.​ഐ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ ഐ.​എ.​എ​സു​കാ​രെ നി​യ​മി​ച്ച് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട ച​രി​ത്ര​മു​ള്ള​താ​ണ്. പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന് ഈ ​നീ​ക്കം വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്.

    വി​ഷ​യം പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് വി​ട​ണ​മെ​ന്നും ധ​ന​കാ​ര്യ​വ​കു​പ്പ്, റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക്, സ്വ​ത​ന്ത്ര നി​യ​മ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും യു.​എ​ഫ്.​ബി.​യു ആ​വ​ശ്യപ്പെട്ടു.

