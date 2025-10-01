Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകു​മ്പ​ളയിൽ ടോ​ൾ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 7:42 AM IST

    കു​മ്പ​ളയിൽ ടോ​ൾ പ്ലാ​സ സ്ഥാ​പി​ക്കും -ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    representative image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: ടോ​ൾ പ്ലാ​സ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യോ​ട് കു​മ്പ​ള ടോ​ൾ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ അ​വ്യ​ക്ത​ത പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ചോ​ദി​ച്ച മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​മ​റി​യി​ച്ച​ത്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66ൽ ​ജി​ല്ല​യി​ൽ 81 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ 70 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ ആ​റു​വ​രി വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ആ​ദ്യ റീ​ച്ചാ​യ ത​ല​പ്പാ​ടി ചെ​ങ്ക​ള റീ​ച്ചി​ൽ 39 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ 99.2 ശ​ത​മാ​നം പ്ര​വൃ​ത്തി​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. കു​മ്പ​ള ടോ​ൾ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ബ്മി​ഷ​ൻ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച എ.​കെ.​എം. അ​ഷ്റ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​മ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    കു​മ്പ​ള​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്താ​യി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ടോ​ൾ​പ്ലാ​സ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​ഷ​യം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 'വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് യൂ​സ​ർ ഫീ​സ് മു​ഖേ​ന വ​രു​മാ​നം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​മെ​മ്പാ​ടും ദേ​ശീ​യ​പാ​ത പ​ദ്ധ​തി പോ​ലെ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൈ​വേ ആ​ക്ട് സെ​ക്ഷ​ൻ ഒ​മ്പ​ത് പ്ര​കാ​രം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൈ​വേ​സ് ഫീ​സ് (ഡി​റ്റ​ർ​മി​നേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് റേ​റ്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ല​ക്ഷ​ൻ) റൂ​ൾ​സ്, 2008ലെ ​ച​ട്ടം 8(2) പ്ര​കാ​രം ഒ​രേ​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും ഒ​രേ ദി​ശ​യി​ലു​മാ​യി ര​ണ്ടു ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി 60 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, വ്യ​ക്ത​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​വി​ശേ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 60 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ടോ​ൾ പ്ലാ​സ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. ച​ട്ടം 8(2) പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച്, ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ടോ​ൾ പ്ലാ​സ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ക്ര​മീ​ക​ര​ണം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും ടോ​ൾ പ്ലാ​സ മു​ഖേ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ 39 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് യൂ​സ​ർ ഫീ​സ് പി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ചെ​ല​വാ​യ തു​ക വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി പ​റ​യു​ന്നു. ചെ​ങ്ക​ള-​നീ​ലേ​ശ്വ​രം സ്ട്രെ​ച്ച് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ടോ​ൾ പ്ലാ​സ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യും നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തി സ്ഥി​രം പ്ലാ​സ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലുന്ന​യി​ച്ച് എം.​എ​ൽ.​എ

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66 കു​മ്പ​ള​യി​ൽ ടോ​ൾ ഗേ​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ത​ട​യാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് എ.​കെ.​എം. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ എം.​എ​ൽ.​എ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ സ​ബ്മി​ഷ​ൻ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66ൽ ​നി​ല​വി​ൽ ത​ല​പ്പാ​ടി​യി​ൽ ടോ​ൾ പി​രി​വു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് 20 കി.​മീ​റ്റ​ർ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഒ​രു​ടോ​ൾ പി​രി​വ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. 60 കി.​മീ​റ്റ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ടോ​ൾ പി​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത​മ​ന്ത്രി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​താ​ണ്.

    ഇ​തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി ടോ​ൾ പി​രി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. കാ​സ​ർ​കോ​ട്, മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വ്യാ​പാ​രം, തൊ​ഴി​ൽ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​തു​ര​സേ​വ​നം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ഏ​റെ​യും മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നെ​യാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ​ത്താ​ൻ ര​ണ്ടി​ട​ത്ത് ടോ​ൾ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രും. ര​ണ്ട് ടോ​ൾ ഗേ​റ്റു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ 60 കി.​മീ ദൂ​ര​വ്യ​ത്യാ​സം വേ​ണ​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ കു​മ്പ​ള​യി​ൽ ടോ​ൾ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ന്യാ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് എം.​എ​ൽ.​എ സ​ബ്മി​ഷ​നി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:toll plazaNational Highways AuthorityPA Muhammad Riyas
    News Summary - Toll plaza to be established in Kumbala - National Highways Authority
    Similar News
    Next Story
    X