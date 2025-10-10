Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 11:28 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 11:28 PM IST

    പാലിയേക്കരയിലെ ടോൾ വിലക്ക്​ തുടരും; ഹരജി ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കും

    paliyekkara toll plaza
    കൊച്ചി: പാലിയേക്കരയിൽ ടോൾ പിരിക്കുന്നതിന് ഹൈകോടതി ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് തുടരും. മണ്ണുത്തി-ഇടപ്പള്ളി ദേശീയപാതയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കും അപകടാവസ്ഥയും തുടരുന്ന സാഹചര്യംകൂടി പരിഗണിച്ചാണ്​ ജസ്റ്റിസ്​ എ. മുഹമ്മദ്​ മുഷ്​താഖ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച്​ ചൊവ്വാഴ്ചവരെ വിലക്ക്​ നീട്ടി ഉത്തരവിട്ടത്​. ഹരജി വീണ്ടും ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കും. ആഗസ്റ്റ്​ ആറിനാണ് ടോൾ പിരിവ്​ തടഞ്ഞ്​ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്​ ഉണ്ടായത്​.

    തിങ്കളാഴ്ച കേസ്​ പരിഗണിക്കവേ, ​നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ടോൾ പിരിവിന്​ അനുമതി നൽകിയാൽ തുക കുറക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന്​ കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതുസംബന്ധിച്ച നിലപാടറിയിക്കാൻ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി കൂടുതൽ സമയം തേടി. തുടർന്നാണ്​ ​ ഹരജി ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക്​ മാറ്റിയത്​. തൃശൂർ ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ടാജറ്റ്, കോൺഗ്രസ്​ നേതാവ്​ ഷാജി കോടകണ്ടത്ത്, ഒ.ജെ. ജനീഷ് തുടങ്ങിയവർ നൽകിയ ഹരജികളാണ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്​.

    TAGS:Kerala GovtNational Highwaypaliyekkara tollHighcouurtLatest News
    News Summary - Toll ban in Paliyekkara will continue; petition will be considered on Tuesday
