കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ കിണറ്റിൽ വീണു; പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യം

3 Nov 2025 8:31 PM IST
3 Nov 2025 8:31 PM IST
കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ കിണറ്റിൽ വീണു; പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യംtext_fields
News Summary - Toddler dies tragically after falling into well while bathing
തളിപ്പറമ്പ്: കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ കിണറ്റിൽ വീണ് പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് മരിച്ചു. കുറുമാത്തൂർ ഡെയറി ജുമാമസ്ജിദിന് സമീപത്തെ ആമിഷ് അലൻ (രണ്ടു മാസം) ആണ് മരിച്ചത്.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പേത്താടെയാണ് അപകടം. മാതാവ് മൂലക്കൽ പുതിയപുരയിൽ മുബഷിറ വീട്ടിലെ കുളിമുറിയിൽവെച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ കിണറ്റിലേക്ക് കുഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു. ബഹളംകേട്ട് വീടിന് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവർ കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റിൽനിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് ഉടൻ തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.
പിതാവ്: ജാബിർ (ബിസിനസ്, കുടക് കുശാൽ നഗർ). സഹോദരങ്ങൾ: സഫ ഫാത്തിമ, അൽത്താഫ്, അമൻ.
