നവീൻ മരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് 15ാം നാൾ, ദിവ്യയുടെ ഒളിവുജീവിതത്തിനും

cancel camera_alt പി.പി. ദിവ്യ, നവീൻ ബാബു By മാധ്യമം ലേഖകൻ കണ്ണൂർ: പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറിയ കണ്ണൂർ അഡിഷനൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ട് (എഡിഎം) കെ.നവീൻ ബാബു മരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് 15ാം നാൾ. ഒക്ടോബർ 15ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് എ.ഡി.എം പള്ളിക്കുന്നിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. തലേന്ന് നടന്ന യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി.പി. ദിവ്യ നടത്തിയ അധിക്ഷേപ പ്രസംഗത്തിൽ മനംനൊന്താണ് മരണമെന്ന വിവരം കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു. യോഗത്തിൽ ക്ഷണിക്കാതെയെത്തിയ ദിവ്യ നടത്തിയ ആറുമിനിറ്റ് പ്രസംഗം എ.ഡി.എമ്മിന്റെ അന്തസ്സ് ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തുന്നതെന്നും സ്വന്തം സഹപ്രവർത്തകർക്കു മുന്നിൽ നടത്തിയ വ്യക്തിഹത്യയാണ് മരണകാരണമെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. കേസിൽ കക്ഷി ​ചേർന്ന നവീന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിഭാഷകനും ഇതേ വാദം ആവർത്തിച്ചു. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതോടെ ദിവ്യ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന. ഹൈകോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ പറയുമ്പോഴും കീഴടങ്ങുമെന്ന് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. മരണം നടന്നത് ഒക്ടോബർ 15 ചൊവ്വാഴ്ച. ഒക്ടോബർ 29 ചൊവ്വാഴ്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തലശ്ശേരി പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ല സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി. മരണം നടന്ന് അന്നുമുതൽ ദിവ്യ ഒളിവിലാണ്. എ.ഡി.എമ്മിന്റെ മരണവും വിവാദവും സൃഷ്ടിച്ച നാൾ വഴികളിലേക്ക് ഒക്ടോബർ 14 തിങ്കൾ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിച്ച എ.ഡി.എം നവീൻ ബാബുവിന് വൈകിട്ട് 3.30ന് റവന്യൂ സ്റ്റാഫ് കൗൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് യോഗം. നാലിന് ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.പി.ദിവ്യ ക്ഷണിക്കാതെയെത്തുന്നു. മൈക്ക് തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് എ.ഡി.എമ്മിനെ അഴിമതിക്കാരനാക്കി മുനവെച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ആറ് മിനിറ്റ് പ്രസംഗം. നവീൻബാബുവിന് ഉപഹാരം നൽകുന്നത് കാണാൻ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. 4.15ന് യാത്രയയപ്പ് യോഗം സമാപിച്ചു. വൈകിട്ട് ആറിന് ഔദ്യോഗിക കാറിൽ നവീൻബാബു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. തൊട്ടടുത്ത് മുനീശ്വരൻ കോവിലിനു മുന്നിൽ അദ്ദേഹം വന്നിറങ്ങുന്നു. രാത്രി 8.55ന് എത്തുന്ന മലബാർ എക്സ്പ്രസിലാണ് ജൻമനാടായ ചെങ്ങന്നൂരിലേക്കു പോകേണ്ടത്. ആ ട്രെയിനിൽ കയറിയില്ല. മുനീശ്വരൻകോവിലിനു മുന്നിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് പള്ളിക്കുന്നിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് പോയതെന്ന് ഇപ്പോഴും അവ്യക്തം. 15 ചൊവ്വ പുലർച്ചെ 5.17ന് ചെങ്ങന്നൂരിൽ നവീൻബാബു ഇറങ്ങിയില്ലെന്ന് കണ്ട് ബന്ധു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റിനെ വിവരമറിയിക്കുന്നു. എ.ഡി.എമ്മിന്റെ ഡ്രൈവർ എം.ഷംസുദ്ദീൻ പള്ളിക്കുന്നിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ രാവിലെ ഏഴിന് എത്തിയപ്പോൾ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കാണുന്നു. പൊലീസ് എത്തി വീട് സീൽ ചെയ്യുന്നു. ഇൻക്വസ്റ്റിനു ശേഷം 11.15ന് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക്. ഡ്രൈവറുടെ പരാതിയിൽ ടൗൺ പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനു കേസെടുക്കുന്നു. നവീൻ ബാബു കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പെട്രോൾ പമ്പുടമ ടി.വി.പ്രശാന്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പരാതി നൽകിയെന്നു വെളിപ്പെടുത്തി കത്ത് പുറത്തുവിടുന്നു. കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റിലും പരിസരത്തും വൻ പ്രതിഷേധം. ജീവനക്കാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും തെരുവിൽ. മരണത്തിനുത്തരവാദിയായ പി.പി.ദിവ്യ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സമരം. ദിവ്യക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാകുറ്റത്തിനു കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നവീൻബാബുവിന്റെ സഹോദരൻ പ്രവീൺ ബാബു ടൗൺ പൊലീസിൽ രാത്രി പരാതി നൽകുന്നു. 16 ബുധൻ‌ പുലർച്ചെ 12.40ന് നവീൻബാബുവിന്റെ മൃതദേഹം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടായ പത്തനംതിട്ട മലയാലപ്പുഴയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മരണം സംബന്ധിച്ച് റവന്യൂ മന്ത്രി ജില്ല കലക്ടറിൽനിന്ന് റിപ്പോർട്ട് തേടുന്നു. പുലർച്ചെ 12.40ന് നവീൻബാബുവിന്റെ മൃതദേഹം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടായ പത്തനംതിട്ട മലയാലപ്പുഴയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മരണം സംബന്ധിച്ച് റവന്യൂ മന്ത്രി ജില്ല കലക്ടറിൽനിന്ന് റിപ്പോർട്ട് തേടുന്നു. ജില്ല കലക്ടർ അരുൺ കെ.വിജയൻ റവന്യു മന്ത്രിക്ക് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് റവന്യൂ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ കൂട്ട അവധിയെടുത്തു. ദിവ്യ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി.ജെ.പി കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ പരിധിയിൽ ഹർത്താൽ നടത്തി. 17 വ്യാഴം നവീൻബാബുവിന്റെ മൃതദേഹം പത്തനംതിട്ട കലക്ടറേറ്റിലെ പൊതുദർശനത്തിനു ശേഷം 11.35ന് മലയാലപ്പുഴയിലെ കാരുവള്ളിൽ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. 3.45ന് സംസ്കാരം. ഇളയമകൾ നിരുപമ ചിതക്ക് തീക്കൊളുത്തുന്നു. പി.പി.ദിവ്യക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകാത്തതിൽ കണ്ണൂരിൽ വിവിധ സംഘടനകളുടെ സമരം ശക്തമായി. ദിവ്യക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാപ്രേരണക്കുറ്റം ചുമത്തി കണ്ണൂർ ടൗൺ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. രാത്രി 10.10ന് പി.പി.ദിവ്യയെ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് സി.പി.എം നീക്കി വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കുന്നു. കെ.കെ.രത്നകുമാരിയെ പുതിയ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. 18 വെള്ളി പി.പി.ദിവ്യ തലശ്ശേരി പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ല സെഷൻസ് കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകുന്നു. കലക്ടർ അരുൺ കെ.വിജയൻ ക്ഷണിച്ചതനുസരിച്ചാണ് താൻ യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തതെന്ന് ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞു. കലക്ടറുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സി.പി.എം പത്തനംതിട്ട ജില്ല സെക്രട്ടറി കെ.പി. ഉദയഭാനു ആവശ്യപ്പെടുന്നു. യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിലെ കലക്ടറുടെ മൗനത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. എ.ഡി.എമ്മിന്റെ ആത്മഹത്യ, പെട്രോൾ പമ്പിനുള്ള അപേക്ഷയുടെ ഫയൽനീക്കം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണത്തിൽനിന്നു കലക്ടറെ മാറ്റി, കലക്ടറെ കൂടി അന്വേഷണ പരിധിയിലാക്കി ലാൻഡ് റവന്യു ജോയിന്റ് കമ്മിഷണർ എ.ഗീതയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. 19 ശനി നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണശേഷം കലക്ടർ അരുൺ കെ.വിജയൻ ആദ്യമായി ഓഫിസിലെത്തുന്നു. യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിലേക്ക് താൻ ദിവ്യയെ ക്ഷണിച്ചില്ലെന്ന് കലക്ടർ മാധ്യമങ്ങളോടു ആദ്യമായി തുറന്നു പറയുന്നു. ലാൻഡ് റവന്യു ജോയിന്റ് കമ്മിഷണർ എ.ഗീത കണ്ണൂരിലെത്തുന്നു. കലക്ടറിൽനിന്നും ജീവനക്കാരിൽനിന്നും മൊഴിയെടുത്തു. രാത്രി എട്ടുവരെ മൊഴിയെടുക്കൽ തുടർന്നു. അതിനിടെ, രാത്രി കലക്ടർ പിണറായിയിലെ വീട്ടിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കാണുന്നു. 20 ഞായർ നവീൻ ബാബുവിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ പ്രതിഷേധം കനക്കുമ്പോഴും ദിവ്യ എവിടെയെന്ന് ആർക്കുമറിയില്ല. ദിവ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു നീക്കവുമില്ലാത്തത് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്നു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു കുടുംബത്തെ അപമാനിക്കുന്നുവെന്ന പി.പി.ദിവ്യയുടെ ഭർത്താവ് വി.പി.അജിത്തിന്റെ പരാതിയിൽ കണ്ണപുരം പൊലീസ് കേസെടുത്തു. വൈകിട്ട് മൂന്നിന് നടക്കേണ്ട പിണറായി എ.കെ.ജി മെമ്മോറിയൽ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാതെ കലക്ടർ മാറിനിൽക്കുന്നു. 21 തിങ്കൾ ദിവ്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹരജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച കോടതി 24ന് വാദം കേൾക്കാൻ മാറ്റിവെക്കുന്നു. എ.ഡി.എമ്മിനെതിരെ കൈക്കൂലി ആരോപിച്ച പമ്പുടമ ടി.വി. പ്രശാന്തൻ​ ജോലി ചെയ്യുന്ന ​പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ച് നടത്തുന്നു. കലക്ടറേറ്റിനു മുന്നിൽ ആറാം ദിവനവും വിവിധ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം. യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്ത ജീവനക്കാരുടെ മൊഴിയും എ.ഡി.എമ്മിനെതിരെ കൈക്കൂലി ആരോപിച്ച ടി.വി. പ്രശാന്തന്റെയും മൊഴി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ടും കേസിലെ ഏക പ്രതിയായ ദിവ്യയുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ പോലും പൊലീസ് ശ്രമിച്ചില്ല. പ്രശാന്തനെ പുറത്താക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ്. 22 ചൊവ്വ യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി.പി. ദിവ്യയെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കലക്ടർ അരുൺ കെ. വിജയൻ. എ.ഡി.എമ്മിന്റെ മരണം അന്വേഷിക്കുന്ന കണ്ണൂർ ടൗൺ ഇൻസ്പെക്ടർ ​ശ്രീജിത് കൊടേരി മുമ്പാകെ കലക്ടർ ഇക്കാര്യം മൊഴിയായി നൽകി. പി.പി. ദിവ്യയെ എവി​ടെ: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കി. കലക്ടറേറ്റിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു. ​പെട്രോൾ പമ്പ് അപേക്ഷകനായ ടി.വി. പ്രശാന്തിന്റെ പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതി വ്യാ​ജമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ പുറത്ത് വരുന്നു. 23 ബുധൻ ദിവ്യയെ പൊതുവേദിയിൽ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കലക്ടർക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിടാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണൂരിലെ മൂന്ന് പരിപാടികൾ റവന്യു മന്ത്രി റദ്ദാക്കുന്നു. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ജീവനക്കാരനായ പ്രശാന്തിന്റെ മൊഴിയെടുത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറി. കലക്ടറേറ്റിനു മുന്നിൽ യുവമോർച്ച, മഹിള കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം. 24 വ്യാഴം മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ തലശ്ശേരി കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കൽ. രാവിലെ 11.20ന് തുടങ്ങിയ വാദം കേൾക്കൽ ഉച്ചക്കുശേഷം മൂന്നര​ വരെ നീണ്ടു. വിധി പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ 29ലേക്ക് നീട്ടി ജഡ്ജിയുടെ ഉത്തരവ്. നവീൻബാബുവിന് ക്ലീൻചിറ്റ് നൽകി ലാൻഡ് റവന്യു കമ്മീഷണർ എ. ഗീതയുടെ റിപ്പോർട്ട്. 25 വെള്ളി എ.ഡി.എമ്മിന്റെ മരണത്തിൽ ഒടുവിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. കണ്ണൂർ ഡി.ഐ.ജിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അജിത് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ സംഘം ഉടൻ അന്വേണം ഏറ്റെടുത്തു. വൈകീട്ട് ആദ്യ യോഗവും ചേർന്നു. പബ്ലിക് പ്രോസികൂട്ടറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു. ദിവ്യ കീഴടങ്ങുമെന്ന അഭ്യൂഹം പരക്കുന്നു. 26 ശനി പമ്പുടമ പ്രശാന്തി​ന് സസ്​പെഷൻ. പി.പി. ദിവ്യയുടെ അറസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് വികസന സമിതി യോഗത്തില്‍ ബഹളം. ദിവ്യയുടെ ജാമ്യം തള്ളിയാൽ തുടർനടപടികളെന്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ യോഗം. അതിനിടെ, ദിവ്യ പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസ തേടുന്നു. 27 ഞായർ പി.പി. ദിവ്യ ഒളിവിൽ തുടരുന്നു. 28 തിങ്കൾ ദിവ്യ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ കണ്ണൂരിൽ പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു. ജില്ല പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിൽ യു.ഡി.എഫ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം. കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ കൗൺസിൽ യോഗത്തിലും പ്രതിഷേധം. ബി.ജെ.പി കമ്മീഷണർ ഓഫിസ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. ദിവ്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പൊലീസ് നടപടിക്കെതിരെ വനിത ലീഗ് പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ. 29 ചൊവ്വ തലശ്ശേരി പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ല സെഷൻസ് കോടതി ദിവ്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. ഇന്നും കലക്ടറ്റേിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, യൂത്ത് ലീഗ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ Show Full Article

Today is the 15th day since Naveen's death and Divya's life in hiding