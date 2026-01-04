Begin typing your search above and press return to search.
    മദീന അപകടം: തിരൂർക്കാടിന് തീരാനൊമ്പരം

    ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച വൈ​കീ​ട്ട്​ ജി​ദ്ദ-​മ​ദീ​ന റോ​ഡി​ൽ വാ​ദി ഫ​റ​ഹ എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്താ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം
    മദീന അപകടം: തിരൂർക്കാടിന് തീരാനൊമ്പരം
    മദീന കാർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, ത​സ്‌​ന, മൈ​മൂ​ന​ത്ത്‌, ആദിൽ

    മ​ങ്ക​ട (മ​ല​പ്പു​റം): മ​ദീ​ന​യി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച ന​ടു​വ​ത്ത്‌ ക​ള​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ലി​ന്റെ​യും (52) കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​​ടെ​യും വി​യോ​ഗം തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് തോ​ണി​ക്ക​ര പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന് തീ​രാ​നൊ​മ്പ​ര​മാ​യി. ഉം​റ​യും മ​ദീ​ന​യി​ലെ സി​യാ​റ​ത്തും ക​ഴി​ഞ്ഞ് ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന വ​ഴി ഇ​വ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ർ ലോ​റി​യി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചാ​ണ് അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, ഭാ​ര്യ ത​സ്‌​ന തോ​ടേ​ങ്ങ​ൽ (40), മ​ക​ൻ ആ​ദി​ൽ (14), ജ​ലീ​ലി​​ന്റെ മാ​താ​വ് മൈ​മൂ​ന​ത്ത്‌ കാ​ക്കേ​ങ്ങ​ൽ (73) എ​ന്നി​വ​ർ മ​രി​ച്ച​ത്.

    ജ​ലീ​ലി​െൻറ മ​ക്ക​ളാ​യ നൂ​റ, ആ​യി​ഷ, ഫാ​ത്തി​മ എ​ന്നി​വ​ർ സാ​ര​മാ​യ പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ മ​ദീ​ന​യി​ലെ കി​ങ്​ ഫ​ഹ​ദ്, സൗ​ദി ജ​ർ​മ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച വൈ​കീ​ട്ട്​ ജി​ദ്ദ-​മ​ദീ​ന റോ​ഡി​ൽ വാ​ദി ഫ​റ​ഹ എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്താ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. മ​ദീ​ന​യി​ൽ ത​ന്നെ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തോ​ടെ ജ​ലീ​ലി​ന്റെ മ​ക്ക​ളാ​യ ഹ​ന, അ​ദ്നാ​ൻ, അ​ൽ അ​മീ​ൻ, ജ​ലീ​ലി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​രാ​യ മു​നീ​റ, സൈ​റാ​ബാ​നു, സ​ഹോ​ദ​രി ഭ​ർ​ത്താ​വ് റ​ഷീ​ദ്, സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ മ​ക​ൻ ഹാ​രി​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ദീ​ന​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മ​ര​ണ​വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ നാ​ടൊ​ന്നാ​കെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി. വെ​ള്ളി​ല യു.​കെ പ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ജ​ലീ​ൽ 10 വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് തോ​ണി​ക്ക​ര​യി​ൽ വീ​ട് വാ​ങ്ങി താ​മ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. 25 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​യാ​യ ജ​ലീ​ലി​ന്റെ കു​ടും​ബ​വും വി​ദേ​ശ​ത്ത് ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ക്ക​ൾ അ​വി​ടെ​യാ​ണ് പ​ഠി​ച്ച​ത്. ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​ണ് പ​ഠ​നാ​വ​ശ്യാ​ർ​ഥം ഹ​ന, അ​ദ്നാ​ൻ, അ​ൽ അ​മീ​ൻ എ​ന്നീ മ​ക്ക​ൾ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. സി​ദ്ദീ​ഖി​ന്റെ മാ​താ​വ് മൈ​മൂ​ന​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടെ തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട്ടി​ലു​ള്ള വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ താ​മ​സം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​ർ 17ന് ​ജ​ലീ​ലും കു​ടും​ബ​വും നാ​ട്ടി​ൽ വ​ന്ന് തി​രി​ച്ചു​പോ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വി​സി​റ്റി​ങ് വി​സ​യി​ൽ ഉ​മ്മ​യെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. ഒ​ന്ന​ര​മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​രേ​ത​നാ​യ ഇ​സ്മാ​ഈ​ലാ​ണ് ജ​ലീ​ലി​ന്റെ പി​താ​വ്.

