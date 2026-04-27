Madhyamam
    Kerala
    date_range 27 April 2026 10:25 PM IST
    date_range 27 April 2026 10:25 PM IST

    ‘വൈദ്യുതി കട്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങളല്ല...’ മറുപടി നൽകി മടുത്ത് സെക്ഷൻ ഓഫിസ് ജീവനക്കാർ

    ‘വൈദ്യുതി കട്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങളല്ല...’ മറുപടി നൽകി മടുത്ത് സെക്ഷൻ ഓഫിസ് ജീവനക്കാർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘ദ​യ​വാ​യി മ​ന​സി​ലാ​ക്കൂ..., ഈ ​ഓ​ഫി​സി​ൽ നി​ന്ന​ല്ല വൈ​ദ്യു​തി ക​ട്ടാ​ക്കി​യ​ത്..., പ്ലീ​സ് സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണം...’ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് ഇ​ത്ര താ​ഴ്മ​യാ​യി അ​ടു​ത്തെ​ങ്ങും കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി സെ​ക്ഷ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പെ​രു​മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ല. ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ലി​ൽ അ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത പ​വ​ർ​ക​ട്ടും ലോ​ഡ് ഷെ​ഡി​ങും വ​ന്ന​തോ​ടെ സെ​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലെ ഫോ​ണു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ശ്ര​മ​മി​ല്ല. മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​തെ വൈ​ദ്യു​തി പോ​യി, എ​പ്പോ​ൾ വ​രും എ​ന്നീ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ മ​ടു​ത്തു. വി​ളി വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ഫോ​ൺ റി​സീ​വ​ർ മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന ത​ന്ത്രം പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​മു​ണ്ട്.

    രാ​ത്രി​കാ​ല വൈ​ദ്യു​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണം സെ​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ത​മ്മി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ു​ള്ള വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്നു. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യി​ൽ ജ​ന​റേ​ഷ​ൻ, ട്രാ​ൻ​സ്മി​ഷ​ൻ, ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​മു​ണ്ട്. ക​ടു​ത്ത ചൂ​ട് കാ​ര​ണം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ലും 25 ശ​ത​മാ​നം ലോ​ഡ് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത് നി​ല​വി​ലെ ലൈ​നു​ക​ൾ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വൈ​ദ്യു​തി എ​ത്തു​ന്ന​ത് സ​ബ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്. ഇ​ത് ട്രാ​ൻ​സ്മി​ഷ​ൻ വി​ങ്ങി​ന് കീ​ഴി​ലാ​ണ്.

    സ​ബ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ലൈ​നി​ൽ ഓ​വ​ർ ലോ​ഡ് വ​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ഓ​രോ 11 കെ.​വി ഫീ​ഡ​റി​ലും 15 മി​നി​റ്റ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​റി​ച്ചാ​യാ​ൽ ലോ​ഡ് താ​ങ്ങാ​നാ​വാ​തെ 110 കെ.​വി, 66 കെ.​വി, 220 കെ.​വി ലൈ​നു​ക​ൾ പൊ​ട്ടി​വീ​ഴും. ഇ​ത് ഗ്രി​ഡി​നെ ബാ​ധി​ച്ച് കേ​ര​ളം മു​ഴു​വ​ൻ വൈ​ദ്യു​തി ത​ട​സ​പ്പെ​ടാം. ഇ​തൊ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ് അ​പ​ഖ്യാ​പി​ത ലോ​ഡ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. വി​വ​രം സെ​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ലു​ള​ള​വ​ർ​ക്കും ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. നി​യ​ന്ത്ര​ണം ലോ​ഡ് കു​റ​യു​ന്ന​ത് വ​രെ തു​ട​രും.

    എ​ല്ലാ​വ​രും വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 12 വ​രെ അ​നാ​വ​ശ്യ ലൈ​റ്റു​ക​ൾ ഓ​ഫാ​ക്കു​ക, വൈ​ദ്യു​തി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കു​ക, മോ​ട്ടോ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക, ഫ്രി​ഡ്ജ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യു​ക എ​ന്നി​വ ചെ​യ്താ​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം.

    TAGS:STAFFelectric section officeKerala NewsKSEB
    News Summary - ‘We didn’t cut the power…’ Section office staff tired of giving answers
