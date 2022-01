കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിലെ ലൈറ്റുകളും കാമറകളും ഇടിച്ചുതകർത്ത ടിപ്പർ ലോറി കസ്റ്റഡിയിൽ; 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം

cancel camera_alt കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിൽ ടിപ്പർ ലോറി തകർത്ത ലൈറ്റുകൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ പട്ടിക്കാട്​ (തൃശൂർ): ടിപ്പര്‍ ലോറിയുടെ പിന്നിൽ ചരക്ക് കയറ്റുന്ന പെട്ടി ഇടിച്ച് മണ്ണുത്തി-വടക്കഞ്ചേരി ദേശീയപാതയിലെ കുതിരാൻ ഒന്നാം തുരങ്കപാതയിലെ ലൈറ്റുകള്‍ തകര്‍ന്ന് വീണു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 8.30നാണ്​ സംഭവം.

ടിപ്പറിന്‍റെ പിന്നിലെ പെട്ടി ഉയര്‍ത്തിവെച്ച്​ തുരങ്കത്തിലേക്ക് കടന്നതാണ്​ അപക കാരണം​. ഉയര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്ന പിൻവശം തട്ടി തുരങ്കത്തിന്‍റെ മുകളില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന 104 എല്‍.ഇ.ഡി ബള്‍ബുകളുടെ പാനലുകള്‍ തകര്‍ന്ന് വീണു. നിരീക്ഷണ കാമറകൾക്കും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും നാശം സംഭവിച്ചു.

90 മീറ്റര്‍ നീളത്തിൽ ലൈറ്റും കാമറയും തകർന്നു​. ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം നേരിട്ടതായി പ്രോജക്ട് മാനേജര്‍ പറഞ്ഞു. ലോറി പീച്ചി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇരുമ്പുപാലം സ്വദേശിയുടെ ലോറി ദേശീയപാത നിർമാണ കരാർ കമ്പനിയായ കെ.എം.സിക്ക് വേണ്ടി കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓടിയിരുന്നതാണ്​.

Tipper lorry in custody for smashing lights and cameras in kuthiran tunnel; Loss of Rs 10 lakh