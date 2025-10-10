Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 9:55 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 9:55 PM IST

    രാ​വി​ലെ വെ​ള്ളം കോ​രാ​നെ​ത്തി​യപ്പോൾ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറ്റിൽ പുലി!

    മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ രക്ഷിച്ചു
    രാ​വി​ലെ വെ​ള്ളം കോ​രാ​നെ​ത്തി​യപ്പോൾ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറ്റിൽ പുലി!
    പ​ത്ത​നാ​പു​രം പെ​രു​ന്തോ​യി​ൽ ച​ങ്ങ​പ്പാ​റ​യി​ൽ കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ പു​ലി​യെ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 

    Listen to this Article

    പ​ത്ത​നാ​പു​രം: ക​റ​വൂ​ർ ചാ​ങ്ങ​പ്പാ​റ​യി​ൽ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തെ കി​ണ​റ്റി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട പു​ലി​യെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പെ​രു​ന്തോ​യി​ൽ ച​ങ്ങ​പ്പാ​റ ക​മ്പി ലൈ​നി​ൽ സു​ബി​ൻ ഭ​വ​നി​ൽ സി​ബി​യു​ടെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തെ കി​ണ​റ്റി​ലാ​ണ് അ​ഞ്ച്​ വ​യ​സ്സോ​ള​മു​ള്ള ആ​ൺ പു​ലി അ​ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. പ​ത്ത​നാ​പു​രം വ​നം റേ​ഞ്ച് പ​രി​ധി​യി​ലെ അ​മ്പ​നാ​ർ ഡി​വി​ഷ​നു​കീ​ഴി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​കാം പു​ലി കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ​തെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു. രാ​വി​ലെ ഏ​ഴോ​ടെ വെ​ള്ളം കോ​രാ​നെ​ത്തി​യ സി​ബി, കി​ണ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ല​ർ​ച്ച കേ​ട്ട് നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് പു​ലി​യെ ക​ണ്ട​ത്. 25 അ​ടി​യോ​ളം താ​ഴ്ച​യു​ള്ള കി​ണ​റി​ന് ചു​റ്റു​മ​തി​ലി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ഹ​ളം കേ​ട്ട് എ​ത്തി​യ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചു.

    വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി സം​ഘ​വും പു​ന​ലൂ​ർ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ​സേ​ന​യും അ​ഞ്ച്​ മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് പു​ലി​യെ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ച​ത്. മ​യ​ക്കു​വെ​ടി​വെ​ക്കാ​തെ, വ​ല ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ പ​രി​ക്കു​കൂ​ടാ​ത പു​ലി​യെ മു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. പു​ലി​യെ പി​ന്നീ​ട് മൂ​ഴി ക​ക്ക​യം വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തു​റ​ന്നു​വി​ട്ടു.

    TAGS:TigerTiger Attack
