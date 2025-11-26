മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും കടുവ ആക്രമണം; നാല് പശുക്കളെ കൊന്നു

മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും കടുവ ആക്രമണം; നാല് പശുക്കളെ കൊന്നുtext_fields
അടിമാലി: മൂന്നാറിൽ കടുവ ആക്രമണത്തിൽ നാല് പശുക്കളെ കൊന്നു. പാമ്പൻ മല സ്വദേശി വിന്നായരുടെ മൂന്നു പശുക്കളും അരുണാചലം പ്രേമയുടെ ഒരു പശുവുമാണ് കടുവയുടെ അക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
നിരവധി തൊഴിലാളികൾ നോക്കി നിൽക്കെയാണ് ഒരു പശുവിനെ കടുവ അക്രമിച്ച് കൊന്നത്. ഇതോടെ തൊഴിലാളികൾ ഭയന്നോടി.
മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടും പകൽ കടുവ ഇറങ്ങിയത് തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ ആശങ്കയിലാക്കി. ഒരു മാസത്തിനിടെ മൂന്ന് കന്നുകാലികളെയും കടുവ കൊന്ന് തിന്നതായി തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു.
തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുക്കുന്നതിന് 50 മീറ്റർ അകലെ പോലും കടുവ എത്തുകയും ചെയ്തു. വിവരം വനം വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചിട്ടും യാതൊരു നടപടിയുമുണ്ടായില്ലെന്നും അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്നും തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
