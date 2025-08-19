Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിലെ ടിക്കറ്റ് കൊള്ള: റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 61 കേസുകൾ

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ൺ​സ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ 5,26,550 രൂ​പ​യു​ടെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട്
    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിലെ ടിക്കറ്റ് കൊള്ള: റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 61 കേസുകൾ
    തൃ​ശൂ​ർ: കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യി​ലെ ടി​ക്ക​റ്റ് കൊ​ള്ള​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് 61 കേ​സു​ക​ൾ. 2018 മു​ത​ൽ 2024 മാ​ർ​ച്ച് 19 വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ധ​ന​കാ​ര്യ വി​ഭാ​ഗം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. 25 കേ​സു​ക​ൾ മാ​ന്വ​വ​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് റാ​ക്ക​റ്റി​ലെ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലും 36 കേ​സു​ക​ൾ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ടി​ക്ക​റ്റ് മെ​ഷീ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും ന​ട​ത്തി​യ ക്ര​മ​ക്കേ​ടാ​ണ്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ക കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​തി​ന് ശേ​ഷം ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​തെ​യും ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ടി​ക്ക​റ്റ് കൊ​ള്ള കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ 89 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കൊ​ള്ള​യ​ടി​ച്ച തു​ക ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ത്തി​യ ര​ണ്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് യൂ​നി​റ്റി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്രാ ക​ൺ​സ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ 2019-20, 2020-21 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗു​രു​ത​ര ക്ര​മ​ക്കേ​ടും പ​ണാ​പ​ഹ​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഓ​ഡി​റ്റി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക​ൺ​സ​ഷ​ൻ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത ഇ.​പി. ലോ​ഹി​താ​ക്ഷ​ൻ 5,26,550 രൂ​പ​യു​ടെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ത്തി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ക​ൺ​സ​ഷ​ൻ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും തു​ക​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ര​ജി​സ്റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ​യാ​ണ് ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​കേ​സ് നി​ല​വി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ളി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് ക്ര​മ​ക്കേ​ട്, പ​ണാ​പ​ഹ​ര​ണം, ടി​ക്ക​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത യാ​ത്ര എ​ന്നി​വ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കാ​യി നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ലെ ശി​പാ​ർ​ശ. ടി​ക്ക​റ്റ് ക്ര​മ​ക്കേ​ട്, പ​ണാ​പ​ഹ​ര​ണം എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഓ​ഡി​റ്റ് സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ന​ട​ത്ത​ണം.

    ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന പ​ക്ഷം കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ ശി​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ട്രാ​വ​ൽ ഡി​മാ​ന്റ് ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​ൽ, ബ​സ് ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്രാ​ക്കി​ങ്, ലൈ​വ് ടി​ക്ക​റ്റി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഡാ​റ്റ പ്രോ​സ​സി​ങ് ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്.

