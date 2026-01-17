Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 8:50 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 8:50 PM IST

    തുഷാറിന്​ ‘വി.ഐ.പി’ സീറ്റ്​ വേണം, 40 സീറ്റ്​ ആവശ്യപ്പെടാൻ ബി.ഡി.ജെ.എസ്​

    Thushar Vellappally, vellappally natesan
    കോട്ടയം: വരുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി ചെയർമാന്​ എ ഗ്രേഡ്​ മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെ 40 സീറ്റുകൾ ബി.ജെ.പിയോട്​ ആവശ്യപ്പെടാൻ ഘടകകക്ഷിയായ ബി.ഡി.ജെ.എസ്​. കേരളത്തിൽ ബി.ജെ.പിയുടെ വളർച്ച ബി.ഡി.ജെ.എസിന്‍റെകൂടി പിന്തുണ കൊണ്ടാണെന്നും പാർട്ടിക്ക്​ സ്വാധീനമുള്ള തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ ഉൾപ്പെടെ ജില്ലകളിലെ മുന്നേറ്റം അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനാൽ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുറഞ്ഞത്​ 40 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പാർട്ടിക്കുണ്ട്​. പത്ത്​ വർഷത്തിലേറെയായി ബി.ജെ.പിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ബി.ഡി.ജെ.എസിന്​ അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷയെന്നും ഒരു മുതിർന്ന നേതാവ്​ ‘മാധ്യമ’ത്തോട്​ പറഞ്ഞു.

    എന്നാൽ, 40 സീറ്റെന്ന ബി.ഡി.ജെ.എസ്​ ആവശ്യത്തോട്​ ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം എന്ത്​ നിലപാടെടുക്കുമെന്നതും പ്രധാനമാണ്​. 2016ൽ 30 സീറ്റിലാണ്​ ബി.ഡി.ജെ.എസ്​ മത്സരിച്ചത്. അതിനുശേഷമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എൻ.ഡി.എക്ക്​ കിട്ടിയ വോട്ടുവിഹിതത്തിന്റെ പ്രധാന പങ്ക് ബി.ഡി.ജെ.എസിന്റെ സംഭാവനയാണെന്നാണ്​ പാർട്ടിയുടെ അവകാശവാദം. അതിനാൽ ഇത്രയും സീറ്റിൽ മത്സരിക്കാൻ ബി.ഡി.ജെ.എസിന്​ അർഹതയുണ്ടെന്നാണ് പാർട്ടി കോർ കമ്മിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുൾപ്പെടെ പലയിടങ്ങളിലും ബി.ഡി.ജെ.എസ്​ പ്രവർത്തനം അത്ര മികച്ചതല്ലെന്ന നിലപാടാണ്​ ബി.ജെ.പിക്കുള്ളത്​.

    ബി.ജെ.പിക്കൊപ്പം ഇങ്ങനെ തുടരുന്നതിൽ ബി.ഡി.ജെ.എസിലെ ഒരുവിഭാഗവും അസംതൃപ്തരാണ്​. എന്നാൽ, ബി.ജെ.പി അധ്യക്ഷൻ രാജീവ്​ ചന്ദ്രശേഖറുൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര നേതാക്കളുമായി തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കുള്ള സൗഹൃദമാണ്​ മുന്നണി വിടുന്നതിൽനിന്നും പാർട്ടിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത്​. പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കുൾപ്പെടെ എ ക്ലാസ് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്നാണ്​ ബി.ഡി.ജെ.എസ്​ വിലയിരുത്തൽ. അതിനാൽ എൻ.ഡി.എക്ക്​ സാധ്യതയുള്ള വട്ടിയൂർക്കാവ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, തൃപ്പൂണിത്തറ, കരുനാഗപ്പള്ളി തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാനും തീരുമാനിച്ചതായാണ്​ വിവരം.

    എന്നാൽ, ബി.ഡി.ജെ.എസിന്​ നൽകിയിരുന്ന പല മണ്ഡലങ്ങളും തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ്​ ബി.ജെ.പിയെന്നാണ്​ വിവരം. തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി കുട്ടനാട്ടിലോ കോട്ടയത്തോ ഏറ്റുമാനൂരിലോ മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ്​ ബി.ജെ.പിയിൽ നിന്നുള്ളത്​. എന്നാൽ, തുഷാർ ഇത്​ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വവുമായി ചർച്ചചെയ്ത്​ കാര്യങ്ങളിൽ അന്തിമതീരുമാനമുണ്ടാക്കാനാണ്​ ബി.ഡി.ജെ.എസ് നീക്കം. നിയമസഭ തെരഞ്ഞടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ കരട്​ പട്ടിക 21ന്​ രണ്ടിന്​ ചേരുന്ന സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ചർച്ചചെയ്യും. ബി.ജെ.പി 40ഓളം സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെ ഈമാസം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ്​ വിവരം. പിന്നാലെ പാർട്ടിയുടെയും ആദ്യപട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ്​ ബി.ഡി.ജെ.എസ്​ തീരുമാനം.

