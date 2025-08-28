Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ളെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 10:51 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 10:51 PM IST

    വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ളെ തെ​രു​വി​ൽ ത​ള്ളു​ന്ന​ത് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ത​ട​യും

    text_fields
    bookmark_border
    നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നേ​ക്കും
    വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ളെ തെ​രു​വി​ൽ ത​ള്ളു​ന്ന​ത് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ത​ട​യും
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ളെ തെ​രു​വി​ൽ ത​ള്ളു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ പി​ഴ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​നി​ർ​മ്മാ​ണം വ​രും. ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര​നി​യ​മ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ട് ത​യ്യാ​റാ​ക്കി നി​യ​മ​വ​കു​പ്പി​ന് ന​ൽ​കും. വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നേ​ക്കും.

    വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ വ​ലി​യ ഫാ​മു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​യ്ക്ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ശ്ചി​ത​കാ​ലം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ഇ​വ​യെ തെ​രു​വി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​ന്ന​താ​യി വി​വി​ധ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ൾ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ പെ​രു​കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മി​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​ഗ​മ​നം. വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ക​യും വ​ർ​ഷം​തോ​റും പു​തു​ക്കാ​ൻ വ്യ​വ​സ്ഥ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pet dogstray dog
    News Summary - Throwing pet dogs on the streets will be strictly prohibited
    Similar News
    Next Story
    X