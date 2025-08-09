Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    തൃ​ശൂ​ർ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​ ക്ര​മ​ക്കേട്: കലക്ടർ പരാതി പരിഗണിച്ചില്ല -വി.എസ്. സുനിൽകുമാർ

    VS Sunil Kumar
    വി.എസ് സുനിൽ കുമാർ

    തൃ​ശൂ​ർ: തൃ​ശൂ​ർ ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട്​ ന​ട​ന്നെ​ന്ന് അ​ന്ന​ത്തെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യും സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വു​മാ​യ വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ. ബി.​ജെ പി ​കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രു​ടെ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് താ​മ​സി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ന്ന​ത്തെ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്. ക​ല​ക്ട​ർ അ​ത്ര മാ​ന്യ​നാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ബി.​ജെ.​പി സ​ഖ്യ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പോ​യി. നി​ര​വ​ധി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ മ​റ്റ് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ബി.​ജെ.​പി തൃ​ശൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. പൂ​ങ്കു​ന്നം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 30, 37 ന​മ്പ​ർ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലെ നി​ര​വ​ധി വോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​തി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ത​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​ണ്. ഒ​രു പോ​സ്റ്റ് കാ​ർ​ഡ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യാ​ൽ പോ​ലും വോ​ട്ട​റാ​കാ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന​യു​ടെ പ​ഴു​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ചേ​ർ​ത്ത​ത്.

    മു​ഖ്യ വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ചീ​ഫ് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഏ​ജ​ന്റ് കെ.​പി. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​കാ​ര്യം യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി കെ.​വി. ദാ​സ​നും ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ​രാ​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ല. പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചു​ള്ള പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. മു​ഖ്യ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പ് വ​സ്തു​താ​വി​രു​ദ്ധ​വും തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യി.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പ് പോ​ലെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. തൃ​ശൂ​രി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും എ​ൽ.​ഡി. എ​ഫ് ബൂ​ത്ത് ത​ല അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തൃശൂരിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്റെ സഹായം കിട്ടി -സന്ദീപ് വാര്യർ

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: തൃ​ശൂ​ർ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഉ​ദാ​ര​മാ​യ സ​ഹാ​യം ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് കി​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് സ​ന്ദീ​പ് വാ​ര്യ​ർ. ആ​ല​ത്തൂ​ർ, ചാ​ല​ക്കു​ടി, പൊ​ന്നാ​നി തു​ട​ങ്ങി ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത കു​റ​വു​ള്ള ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ക​ള്ള​വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. തൃ​ശൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ക​ള്ള​രേ​ഖ​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കി ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വോട്ടർപട്ടികയിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേട് നടന്നു -സണ്ണി ജോസഫ്

    തൃ​ശൂ​ർ: നീ​തി​പൂ​ർ​വ​ക​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും അ​തി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്നും കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്. ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത നി​ര​വ​ധി പേ​രെ ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​നം അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി ന​ട​ത്തി.

    പ​ല​യി​ട​ത്തു​നി​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രോ​ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

