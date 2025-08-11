Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതൃശൂർ വോട്ട് വിവാദം;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 9:37 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 9:37 PM IST

    തൃശൂർ വോട്ട് വിവാദം; വി.എസ് സുനിൽകുമാറിന് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ നോട്ടീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    തൃശൂർ വോട്ട് വിവാദം; വി.എസ് സുനിൽകുമാറിന് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ നോട്ടീസ്
    cancel

    തൃശൂർ: 2024 ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂരിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുണ്ടായെന്ന ആക്ഷേപത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന വി.എസ്.​ സുനിൽകുമാറിനോട്​ സത്യവാങ്​മൂലം ആവശ്യപ്പെട്ട്​ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ കമീഷൻ. വാർത്തസമ്മേളനത്തിലെ പരാമർശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്​ നോട്ടീസ്​​.

    ജില്ല വരണാധികാരിയായിരുന്ന കലക്ടർക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ​ യാഥാർഥ്യത്തിന്​ നിരക്കാത്തതാണെന്ന് നോട്ടീസിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    അതേസമയം, വാർത്തസമ്മേളനത്തിലെ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ നോട്ടീസ്​ നൽകാൻ കഴിയുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ കമീഷന്​ പരാതിയില്ലാതെ സ്വമേധയാ ​അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോയെന്ന്​ സുനിൽകുമാർ ചോദിച്ചു. സത്യവാങ്മൂലം നൽകാനാണ്​ ആലോചനയെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച്​ ഹൈകോടതി അഭിഭാഷ​കന്‍റെ നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ‘മാധ്യമ’ത്തോട്​ പറഞ്ഞു. ബി.ജെ.പിയുടെ മിസ്​ഡ്​കാൾ അംഗത്വംപോലെയാണ്​ പോസ്​റ്റ്​ കാർഡ്​ വിലാസത്തിന്‍റെ പേരിൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരുചേർക്കൽ സംഭവങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

    തൃ​ശൂ​ർ ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തിൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട്​ ന​ട​ന്നുവെന്നും മു​ഖ്യ വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ചീ​ഫ് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഏ​ജ​ന്റ് കെ.​പി. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെങ്കിലും പരിഗണിച്ചില്ലെന്നുമാണ് സുനിൽകുമാർ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.

    "ബി.​ജെ പി ​കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രു​ടെ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് താ​മ​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​ന്ന​ത്തെ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ സം​ശ​യ​മു​ണ്ട്. ക​ല​ക്ട​ർ അ​ത്ര മാ​ന്യ​നാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ല. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ബി.​ജെ.​പി സ​ഖ്യ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പോ​യി. നി​ര​വ​ധി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ മ​റ്റ് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ബി.​ജെ.​പി തൃ​ശൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. പൂ​ങ്കു​ന്നം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 30, 37 ന​മ്പ​ർ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലെ നി​ര​വ​ധി വോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​തി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ത​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​ണ്. ഒ​രു പോ​സ്റ്റ് കാ​ർ​ഡ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യാ​ൽ പോ​ലും വോ​ട്ട​റാ​കാ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന​യു​ടെ പ​ഴു​തു​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ചേ​ർ​ത്ത​ത്.

    മു​ഖ്യ വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ചീ​ഫ് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഏ​ജ​ന്റ് കെ.​പി. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​കാ​ര്യം യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി കെ.​വി. ദാ​സ​നും ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ​രാ​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ല. പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചു​ള്ള പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. മു​ഖ്യ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പ് വ​സ്തു​താ​വി​രു​ദ്ധ​വും തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യി." -സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election Commissionchief electoral officervs sunil kumarThrissur vote controversy
    News Summary - Thrissur vote controversy; Chief Electoral Officer issues notice to VS Sunilkumar
    Similar News
    Next Story
    X