Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    12 Aug 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 9:19 AM IST

    വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മം; ഫ്ലാ​റ്റി​ന്‍റെ​ ഗേ​റ്റ്​ പൂ​ട്ടി

    ‘മാ​ധ്യ​മം’ സം​ഘ​ത്തെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ്​ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്​
    വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മം; ഫ്ലാ​റ്റി​ന്‍റെ​ ഗേ​റ്റ്​ പൂ​ട്ടി
    തൃ​ശൂ​ർ അ​യ്യ​ന്തോ​ളി​ലു​ള്ള വാ​ട്ട​ർ ലി​ല്ലി അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ്

    തൃ​ശൂ​ർ: വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ന്നെ​ന്ന ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ദു​രൂ​ഹ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് ഒ​ളി​ച്ചു​ക​ളി. ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്ന തൃ​ശൂ​ർ പൂ​ങ്കു​ന്ന​ത്തെ ഇ​ൻ​ലാ​ൻ​ഡ് അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ‘മാ​ധ്യ​മം’ സം​ഘ​ത്തി​ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ല​ക്കേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. തെ​ളി​വു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​പോ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നാ​ണ് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ ത​ട​യു​ന്ന​തെ​ന്ന സം​ശ​യം ഇ​തോ​ടെ ബ​ല​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​ൻ​ലാ​ൻ​ഡ് അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​ര​ല്ലാ​ത്ത 30ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ളെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പേ​രും നി​ല​വി​ൽ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ര​ല്ലെ​ന്ന വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഗേ​റ്റ്​ പൂ​ട്ടി​യ​ത്. ഫ്ലാ​റ്റി​ന്‍റെ മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള താ​മ​സ​ക്കാ​രെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ മാ​ധ്യ​മം സം​ഘ​ത്തെ വി​ല​ക്കി​യ​ത്. ‘പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ആ​രെ​യും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ, അ​ക​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്’ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ സു​ര​ക്ഷാ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഗേ​റ്റ് പൂ​ട്ടി.

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ പൂ​ങ്കു​ന്നം ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ 36ാം ന​മ്പ​ർ ബൂ​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ള്ള അ​യ്യ​ന്തോ​ളി​ലെ വാ​ട്ട​ർ ലി​ലി അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​ര​ല്ലാ​ത്ത 15ഓ​ളം വ്യാ​ജ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ചേ​ർ​ത്ത​താ​യി ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. അ​വി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള പ​ല ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളും ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​അ​ടു​ത്താ​യി മാ​ത്രം താ​മ​സി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഫ്ലാ​റ്റി​ലു​ള്ള​ത്.

    ഫ്ലാ​റ്റി​ന്റെ മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ക​യ​റി​ക്കൂ​ടി​യ​വ​രു​ടെ പൊ​ടി​പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്. ലോ​ക്‌​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    X