Madhyamam
    Kerala
    15 Aug 2025 7:15 AM IST
    15 Aug 2025 7:15 AM IST

    ഒരു വീട്ടിൽ 113 വോട്ട്​, ബി.ജെ.പി ഓഫിസിൽ 10​ വോട്ട്

    • ബി.​ജെ.​പി ​നേ​താ​വ്​ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​വാ​യി 17 വോ​ട്ട്​
    • നാ​ട്ടി​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലും വ്യാ​ജ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട്​
    ഒരു വീട്ടിൽ 113 വോട്ട്​, ബി.ജെ.പി ഓഫിസിൽ 10​ വോട്ട്
    തൃ​ശൂ​ർ: തൃ​ശൂ​ർ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​​ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട് ദി​വ​സ​വും പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്​ വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​യു​ടെ പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ക​ര​ട്​ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലും ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി. ബി.​ജെ.​പി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ​ഓ​ഫി​സി​ലെ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ പ​ത്തു​ വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. തൃ​ശൂ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​നു​ പു​റ​ത്തും ​വ്യാ​ജ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ​വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ത്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. നാ​ട്ടി​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ അ​വി​ണി​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ്​ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​വാ​യി 17 വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്ത സം​ഭ​വ​മാ​ണ്​ തെ​ളി​വ്​ സ​ഹി​തം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സാ​യ ദീ​ൻ ദ​യാ​ൽ സ്മൃ​തി​വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ 10​ വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ്​ ചേ​ർ​ത്ത​ത്. ഇ​തി​ൽ എ​ട്ടു പേ​രു​ടെ വി​ലാ​സ​വും ​രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ ഈ ​ക്ര​മ​ക്കേ​ട്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ സി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വീ​ട്ടു​ന​മ്പ​റി​ന്‍റെ സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ‘ദീ​ൻ ദ​യാ​ൽ സ്മൃ​തി’ എ​ന്നാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പി.​എ​ൻ. നി​ഖി​ൽ, പി.​എ​ൻ. ഖി​നി​ൽ എ​ന്നീ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ​പി​താ​വി​ന്‍റെ പേ​ര്​ ന​ന്ദ​ൻ എ​ന്നാ​ണ്​ ചേ​ർ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​മ​ൻ​കു​ട്ടി നാ​യ​ർ, സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ വൈ​ദ്യ​ൻ, കെ.​കെ. ബി​ജു, അ​രു​ൺ സി. ​മോ​ഹ​ൻ, സു​സോ​ബ്, കെ.​പി. സു​രേ​ഷ്​ കു​മാ​ർ, കെ. ​സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, വി.​ആ​ർ. രാ​ജേ​ഷ്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ദീ​ൻ ദ​യാ​ൽ സ്മൃ​തി വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ത്ത​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ.

    തൃ​ശൂ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളും അ​പ്പാ​ർ​ട്​​മെ​ന്‍റു​ക​ളും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ ​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ക​ള്ള​വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ത്തി​രു​ന്ന​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. എ​ന്നാ​ൽ, വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ നാ​ട്ടി​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ അ​വി​ണി​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കൃ​ത്രി​മ വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ക്ക​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വി​ണി​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ 69ാം ന​മ്പ​ർ ബൂ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​വ് സി.​വി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​നെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​വാ​യി കാ​ണി​ച്ച്​​ 17 വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്ത​ത്. 20കാ​ര​ന്‍റെ​യും 61കാ​ര​ന്‍റെ​യും ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​വ്​ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ്​ അ​വി​ണി​ശ്ശേ​രി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ത​റ​വാ​ട്​ വീ​ടി​ന്‍റെ വി​ലാ​സം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചാ​ണ്​ 17 വോ​ട്ട്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​ബൂ​ത്തി​ലെ ഏ​ജ​ന്‍റും അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തി​നി​ടെ, ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള ക​ര​ട്​ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​രു വീ​ട്ടി​ൽ 113 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. തൃ​ശൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ കൃ​ഷ്​​ണ​പു​രം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ 21/1073 വീ​ട്ടി​ൽ അ​യി​നിം​കു​ള​ത്ത്​ മോ​ഹ​ന​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ 113 വോ​ട്ടു​ക​ളു​ള്ള​ത്. 2020ൽ ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ന​ട​ത്ത​റ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന ഈ ​വീ​ട്ടി​ൽ അ​ഞ്ചു​ വോ​ട്ട്​ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​നി​ടെ, ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ല വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി. ​ആ​തി​ര​യു​ടെ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു വോ​ട്ടാ​ണ്​ ചേ​ർ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും മ​ല​പ്പു​റം തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യും തൃ​ശൂ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​ക്കാ​രി​ൽ പ്ര​ധാ​നി​യു​മാ​യ വി. ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ്.

    ലോക്സഭ പാഠമായി; ‘തദ്ദേശ’ത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തി മുന്നണികൾ; ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ അ​പേ​ക്ഷാ​പ്ര​വാ​ഹം

    തൃ​ശൂ​ർ: ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വ്യാ​പ​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട്​ ന​ട​ന്ന​​തോ​ടെ ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത ശ​ക്ത​മാ​ക്കി ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യും യു.​ഡി.​എ​ഫും. ക​ര​ട്​ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ. ബി.​ജെ.​പി​യും സ​ജീ​വ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ശേ​ഷം അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പ്ര​വ​ഹി​ച്ചു. തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ മാ​ത്രം 3.16 ല​ക്ഷം പേ​രാ​ണ്​ പു​തു​താ​യി പേ​രു​ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ 13 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം പേ​ർ പു​തു​ക്കാ​ൻ മാ​ത്രം അ​​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. ക്ര​മ​ക്കേ​ട്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്കാ​ൻ വ​ൻ​തോ​തി​ലാ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പ്ര​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. 67,351 പേ​രാ​ണ്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. സി.​പി.​എ​മ്മും സി.​പി.​ഐ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ബി.​ജെ.​പി​യു​മെ​ല്ലാം വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ക്കാ​നും വെ​ട്ടി​ക്കാ​നും ഒ​രു​പോ​ലെ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​തി​വി​നു​ വി​പ​രീ​ത​മാ​യി കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഏ​റെ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ബൂ​ത്ത്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ല​ട​ക്കം താ​ഴേ​ത്ത​ട്ട്​ മു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി. ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 30ന്​ ​അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക നി​ല​വി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ തൃ​ശൂ​രി​ലെ വോ​ട്ട്​ അ​ട്ടി​മ​റി​യു​ടെ ക​ണ​ക്ക്​ അ​റി​യാ​മെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ ​​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ 26.67 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 25.92 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​മാ​ണ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 75,000ത്തോ​ളം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ കു​റ​വാ​ണു​ള്ള​ത്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ 3,16,437 പേ​രാ​ണ്​ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​പേ​ര്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ 67,351 പേ​രും അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

