Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightആക്ഷൻ, ​"കട്ടു'?
    Kerala
    Posted On
    10 Aug 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    10 Aug 2025 9:24 AM IST

    ആക്ഷൻ, ​"കട്ടു'?

    ആക്ഷൻ, ​കട്ടു?
    ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര, ഹ​രി​യാ​ന, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലൂ​ടെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചു​വെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ന​ടു​ക്കു​ന്ന ആരോപണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, തൃ​ശൂ​രി​ലെ ബി.​ജെ.​പി ജ​യ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്നു

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​മാ​യാ​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തും മ​രി​ച്ച​വ​രെ​യും താ​മ​സം മാ​റി​യ​വ​രെ​യും ​ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തു​മെ​ല്ലാം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ജോ​ലി​യാ​ണ്. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം ആ​രോ​പ​ണ പ്ര​ത്യാ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ന​മ്മ​ൾ ക​ണ്ട് പ​രി​ച​യി​ച്ച കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ജ്യ​മി​തു​വ​രെ കാ​ണാ​ത്ത കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ ഈ​യൊ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​യ​ർ​ന്ന​തും ന​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ൾ​ത​ന്നെ. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ​ത​ന്നെ മു​ന്നി​ൽ നി​ർ​ത്തി ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം ജ​ന​ഹി​തം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ന്ന സ​മ​യ​മാ​ണി​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര, ഹ​രി​യാ​ന, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലൂ​ടെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ചു​വെ​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ സ്തോ​ഭ​ജ​ന​ക​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ഖ്യ​ധാ​ര മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​വ​രെ മൗ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ശി​ല​യെ​വ​രെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​മ​ട​ക്കം ചി​ല സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ധ്യ​മ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​രു​താ​ത്ത​ത് പ​ല​തും സം​ഭ​വി​ച്ചു​വെ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന, ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ തൃ​ശൂ​രി​ലെ ബി.​ജെ.​പി ജ​യം വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്.

    തൃ​ശൂ​രി​ലെ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് ?

    2024 ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 20 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു തൃ​ശൂ​ർ. ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലും നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലും മാ​റി മാ​റി തൃ​ശൂ​രു​കാ​ർ തോ​ൽ​പി​ച്ചി​ട്ടും ‘തൃശൂർ ഇങ്ങെടുക്കു’മെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി ഒ​ടു​വി​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് വി​ജ​യം ക​ണ്ട​തി​ൽ ആ​ദ്യം അ​മ്പ​ര​പ്പും പി​ന്നെ പ​ല ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മ​റ്റു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ ഉ​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ബി.​ജെ.​പി വി​രു​ദ്ധ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​പ​ക​ടം മ​ണ​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. 14,83,055 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ. തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന 2019ലെ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ നോ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് വ്യ​ത്യാ​സം വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ക. 2019ൽ ​ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ലം പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യാ​യി​രു​ന്നു-13,23,906. തൃ​ശൂ​രി​ൽ അ​ന്ന് 12,75,288 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഏ​ജ​ൻ​സി ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ?

    ഡ​ൽ​ഹി കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​ണ് കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് തൃ​ശൂ​രി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ന​ഞ്ഞ​ത്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തു മു​ത​ൽ തൃ​ശൂ​ർ പൂ​രം അ​ല​ങ്കോ​ല​മാ​ക്കി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യെ ര​ക്ഷ​ക​നാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​വ​രെ ഈ ​ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​ണ്. ഹി​ന്ദു​ത്വ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​ൽ ത​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം ഇ​ത​ര പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്നാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ലോ​ക്സ​ഭ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യും സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വു​മാ​യ വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ആ​ല​ത്തൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് വി​ജ​യ​സാ​ധ്യ​ത കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി വോ​ട്ടു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി തൃ​ശൂ​രി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ചേ​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രെ ഇ​തി​നാ​യി ബി.​ജെ.​പി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന വീ​ടു​ക​ളും ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ഉ​പ​ജാ​പം. തൃ​ശൂ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​മ്പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രെ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ന്ന് പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​ട​തു, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. ബം​ഗ​ളൂ​രു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ‘വോ​ട്ടു ചോ​ര​ണം’ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി തെ​ളി​വു​സ​ഹി​തം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, തൃ​ശൂ​രി​ലെ വ്യാ​പ​ക അസ്വാഭാവികതയും വെ​ളി​ച്ച​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും.

    ദു​രൂ​ഹ​ വോ​ട്ടു​ക​ളിൽ തൃ​ശൂ​ർ

    2024 ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യി (14,83,055) തൃ​ശൂ​ർ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ കാ​സ​ർ​കോ​ട്, വ​ട​ക​ര, വ​യ​നാ​ട്, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, മ​ല​പ്പു​റം, പൊ​ന്നാ​നി, ആ​ല​പ്പു​ഴ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് 14 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള​ത്. തൃ​ശൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ ബി.​ജെ.​പി ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വോ​ട്ടു വ​ർ​ധി​ച്ച​തെ​ന്ന് മ​റ്റു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. സി.​പി.​ഐ ലോ​ക്സ​ഭ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ​കു​മാ​റും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​നും വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ പ​രാ​തി ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ൽ പൂ​ങ്കു​ന്നം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ചി​ല ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ക്ര​​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​താ​യി അ​ന്നു​ത​ന്നെ ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​രു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, ജി​ല്ല വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി കൂ​ടി​യാ​യ ക​ല​ക്ട​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ങ്ങ​നെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത​തി​ൽ പ​ല​രെ​യും നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​തി​നു​മു​മ്പ് ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​ത​ര പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ബൂ​ത്ത് ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ദി​വ​സം ചി​ല ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ വ്യാ​ജ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ഇ​ത​ര പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ത​മ്മി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം​വ​രെ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

    തൃ​ശൂ​ർ പൂ​ങ്കു​ന്നം ഹ​രി​ശ്രീ സ്കൂ​ളി​ലെ ര​ണ്ട് ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും ഉ​ണ്ടെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ക​ല​ക്ട​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. പൂ​ങ്കു​ന്ന​ത്തെ ചി​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ പ​ത്തി​ല​ധി​കം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സ​മാ​ന വി​ലാ​സ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​ന്നു. പ​ല​രു​ടെ​യും വി​ലാ​സം വ്യാ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ തോ​ന്നു​ന്നു​മു​ണ്ട്. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ 28000 ക​ള്ള​വോ​ട്ടു​ക​ൾ ബി.​ജെ.​പി ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​രോ​പ​ണം.

    തൃ​ശൂ​ർ ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ 2004ലേ​ക്കാ​ൾ 4,92,322 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ 2024ൽ ​അ​ധി​കം വ​ന്നു. 2019ൽ 12,68,671 ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യി​രു​ന്നു ആ​കെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് 14,83,055 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​തി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു സം​ഖ്യ ഇ​ത​ര മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ബി.​ജെ.​പി തൃ​ശൂ​രി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​ച്ചേ​ർ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് മു​ഖ്യ ആ​രോ​പ​ണം. ലോ​ക്സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​ഴ് നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​ത്തി​ന്റെ ചി​ത്രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ ഇ​തി​ലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാം.

    ഒ​രേ ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി സി.​പി.​ഐ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്

    ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ട് ബി.​ജെ.​പി തൃ​ശൂ​ർ ന​ഗ​രം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ക​ള്ള​വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ക​ണം സി.​പി.​എം ഇ​തി​നെ വേ​ണ്ട​ത്ര ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടി​ല്ല. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ട്, ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പൂ​രം ക​ല​ക്ക​ൽ, അ​ന്ന് ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഡി.​ജി.​പി​യാ​യി​രു​ന്ന എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന്റെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ദു​രൂ​ഹ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ, പൂ​രം ക​ല​ക്ക​ലി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഒ​ത്തു​ക​ളി​ച്ചു എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു സി.​പി.​ഐ, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ഒ​രു​പോ​ലെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    വ​രാ​ഹി​യെ​ന്ന ദു​രൂ​ഹ ഏ​ജ​ൻ​സി

    ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​യി അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ​ത​ല​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് വ​രാ​ഹി അ​ന​ല​റ്റി​ക്സ്, നേ​ഷ​ൻ വി​ത്ത് ന​മോ, ജ​ർ​വി​സ് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടി​ങ് എ​ന്നീ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളാ​ണ്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മെ​ന​യു​ന്ന​തി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​ണ് വ​രാ​ഹി അ​ന​ല​റ്റി​ക്സ്. 2022ൽ ​രം​ഗേ​ഷ് ശ്രീ​ധ​ർ എ​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് വ​രാ​ഹി അ​ന​ല​റ്റി​ക്സി​ന് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​തെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ ചു​മ​ത​ല വ​രാ​ഹി​ക്കാ​ണെ​ന്നും ‘എ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ടൈം​സ്’ പ​റ​യു​ന്നു.

    18 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 1400 ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​രു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തി​ന​കം ഏ​ഴ് കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യും വ​രാ​ഹി​യു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ കേ​ര​ള​വും ഉ​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​ത് വ​രാ​ഹി ആ​യി​രു​ന്നു. സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ മെ​ന​ഞ്ഞ​ത് ഇ​വ​രാ​യി​രു​ന്നു. വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്ക​ൽ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ല​ട​ക്കം ഇ​വ​രു​ടെ പ​ങ്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​വേ​ണ്ടി തൃ​ശൂ​ർ പൂ​രം ക​ല​ക്ക​ൽ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​ത് വ​രാ​ഹി ആ​ണെ​ന്നു​വ​രെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    ക​ർ​ണാ​ട​ക പ്ര​ദേ​ശ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് ഹാ​ക്ക് ചെ​യ്ത് വി​ദ്വേ​ഷം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ​രാ​തി​യി​ൽ ക​ർ​ണാ​ട​ക പൊ​ലീ​സ് വ​രാ​ഹി​യു​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലും പൊ​ലീ​സ് വ​രാ​ഹി​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ നി​ഗൂ​ഢ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടി​ട്ടും കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത​ന്തെ​ന്ന​ത് ദു​രൂ​ഹ​ത കൂ​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്:

    ‘‘2024 ലോ​ക്സ​ഭ പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന സം​ക്ഷി​പ്ത വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്ക​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 27.10.2023ന് ​ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പ​ക​ർ​പ്പ് എ​ല്ലാ അം​ഗീ​കൃ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കി. ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യാ​യ 27.10.2023 മു​ത​ൽ 9.12.2023 വ​രെ ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല പ​രി​ധി​യി​ൽ ആ​കെ 45924 ഫോ​റം ആ​റ് (പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ) ല​ഭി​ക്കു​ക​യും 42807 എ​ണ്ണം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും 3117 എ​ണ്ണം നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ​കെ 25194 ഫോ​റം ഏ​ഴ് (പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പേ​ര് നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ) ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ആ​യ​തി​ൽ 24472 എ​ണ്ണം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും 722 എ​ണ്ണം നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 14068 ഫോ​റം എ​ട്ട് (പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ തി​രു​ത്ത​ൽ വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ) ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ആ​യ​തി​ൽ 13264 എ​ണ്ണം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും 804 എ​ണ്ണം നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തെ​ല്ലാം പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് 22.01.2024ന് ​അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ പ​ക​ർ​പ്പ് എ​ല്ലാ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കി. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​മാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ ഒ​ന്നും ത​ന്നെ ജി​ല്ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പു​തു​ക്ക​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 10.12.2023 മു​ത​ൽ 25.03.2024 വ​രെ ആ​കെ 73731 എ​ണ്ണം ഫോ​റം ആ​റ് ല​ഭി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ൽ 67670 എ​ണ്ണം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും 6061 എ​ണ്ണം നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 10.12.2023 മു​ത​ൽ 16.03.2024 വ​രെ ആ​കെ 25264 എ​ണ്ണം ഫോ​റം ഏ​ഴ് ല​ഭി​ക്കു​ക​യും 22061 എ​ണ്ണം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും 3203 എ​ണ്ണം നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ആ​കെ 26948 എ​ണ്ണം ഫോ​റം എ​ട്ട് ല​ഭി​ക്കു​ക​യും 25351 എ​ണ്ണം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും 1597 എ​ണ്ണം നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പു​തു​ക്ക​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി 04.04.2024 ന് 2024 ​ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. ഈ ​വേ​ള​യി​ലും ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ ജി​ല്ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് ജ​ന​റ​ൽ ഒ​ബ്സ​ർ​വ​റു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ്ക്രൂ​ട്ടി​നി യോ​ഗ​ത്തി​ലും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​പാ​ക​ത​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല’’

    ബി.​ജെ.​പി വോ​ട്ടു​​കൊ​ള്ള​യി​ൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണം -കെ.​ജി. ശി​വാ​ന​ന്ദ​ൻ

    ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​ജി. ശി​വാ​ന​ന്ദ​ൻ. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വം എ​ടു​ക്കു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കും. ജി​ല്ല​യി​ലെ ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ള്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി അ​ന​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​രെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ചേ​ർ​ത്ത​തി​നെ​തി​രെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​ശ്‌​നം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തൃ​ശൂ​രി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​ലു​ള്‍പ്പെ​ടെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ തൃ​ശൂ​ര്‍ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വോ​ട്ടു​ചോ​ര്‍ച്ച ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നേ​ക്കാ​ള്‍ 16000 വോ​ട്ട് കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ 89000 വോ​ട്ട് ചോ​ര്‍ന്നു -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു മോ​ഡ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം തൃ​ശൂ​രും ന​ട​ത്തും -ജോ​സ​ഫ് ടാ​ജ​റ്റ്

    രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് സ​മാ​ന​രീ​തി​ൽ തൃ​ശൂ​രി​ലെ​ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ​ജോ​സ​ഫ് ടാ​ജ​റ്റ്. ഏ​ഴ് നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​ഠി​ച്ച് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തും. തൃ​ശൂ​രി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ന്നു. 65,000 പു​തി​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ചേ​ർ​ത്തെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി​ത​ന്നെ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ചേ​ർ​ത്തു​വെ​ന്ന് അ​ന്നു​ത​ന്നെ ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ പ​ല വോ​ട്ടു​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ൾ കാ​ണാ​നി​ല്ല –വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ​ കു​മാ​ർ

    2024ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ത്തി​രു​ന്ന വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ പ​ല​തും ഇ​പ്പോ​ൾ കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ. ബി.​ജെ.​പി വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ചേ​ർ​ത്ത വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ​തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കാ​ണാ​താ​യ​ത്. അ​ന്നു​ത​​ന്നെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ആ ​സ​മ​യം ക​ല​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്ന വി.​ആ​ർ. കൃ​ഷ്ണ​തേ​ജ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. കൃ​ഷ്ണ​തേ​ജ അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​നി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശി​​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് സം​ശ​യ​ത്തി​ന് വ​ക​ന​ൽ​കു​ന്നു.

    പൂ​ങ്കു​ന്ന​ത്ത് 30ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ മാ​ത്രം 281 വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ത്ത​ത്. വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്ക​ലി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ചി​ല ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രു​ടെ പേ​രെ​ടു​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ വാ​ദം തെ​റ്റാ​ണ്. തൃ​ശൂ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ വ്യാ​ജ വോ​ട്ടു​ചേ​ർ​ക്ക​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ഫ്ലാ​റ്റു​ക​ളും അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ളും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്ക​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്.

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കി​യ​താ​ണ് തൃ​ശൂ​രി​ൽ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രു​ടെ വ്യാ​പ​ക വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്ക​ലി​ന് സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത്. വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന ക​ത്തോ കാ​ർ​ഡോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്കാ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് മ​റ്റ് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഇ​വി​ടെ വോ​ട്ടി​ന് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ അ​നി​യ​നും ഡ്രൈ​വ​റും അ​ട​ക്കം തൃ​ശൂ​രി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ത്ത​വ​രാ​ണ്. 2024 തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പു​തു​താ​യി ​വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ എ​ത്ര പേ​ർ ആ ​വ​ർ​ഷം 18 വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​വ​ർ ആ​ണെ​ന്ന് നോ​ക്കി​യാ​ൽ​ത​ന്നെ വെ​ട്ടി​പ്പ് മ​ന​സ്സി​ലാ​കും -സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
