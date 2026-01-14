Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 14 Jan 2026 7:35 AM IST
    date_range 14 Jan 2026 7:35 AM IST

    തൃശൂരിൽ ഇനി കലയുടെ കുടമാറ്റം

    തൃശൂരിൽ ഇനി കലയുടെ കുടമാറ്റം
    സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കെ. ​രാ​ജ​ൻ, വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു            

    തൃ​ശൂ​ർ: ഇ​ല​ഞ്ഞി​ത്ത​റ​ മേ​ള​വും കു​ട​മാ​റ്റ​വും ചെ​മ്പ​ട​മേ​ള​വും പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ​വും വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടും ആ​ന​യും എ​ല്ലാം ഒ​ന്നി​ച്ചാ​ർ​ക്കു​ന്ന തൃ​ശൂ​രി​ൽ ഇ​നി​യു​ള്ള അ​ഞ്ചു നാ​ളു​ക​ൾ ക​ല​യു​ടെ പൂ​രാ​വേ​ശം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ 25 വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി 15,000ത്തോ​ളം കൗ​മാ​ര​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ 249 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക​ല​യു​ടെ വ​ർ​ണം തീ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ളം പു​തു​കാ​ല​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തും.

    ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കൗ​മാ​ര​മേ​ള​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ​ത്തി​ന് തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ട് മൈ​താ​ന​ത്തെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ഒ​ന്നാം വേ​ദി​യായ ‘സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി’​യിൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉദ്ഘാടനം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും. ക​ല​യു​ടെ ഉ​പ​ചാ​രം ചൊ​ല്ലി​പ്പി​രി​യ​ലി​ന് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ മ​ഹാ​ന​ട​ൻ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലും എ​ത്തും. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, പ​ണി​യ​നൃ​ത്തം, മി​മി​ക്രി, ല​ളി​ത​ഗാ​നം, ചാ​ക്യാ​ർ​കൂ​ത്ത്, അ​റ​ബ​ന​മു​ട്ട്, തു​ള്ള​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യോ​ടെ ക​ല​യു​ടെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ഉ​യ​രും. അ​ഞ്ച് പ​ക​ലി​ര​വു​ക​ളി​ൽ ക​ല നൃ​ത്ത​മാ​ടു​മ്പോ​ൾ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​തൊ​രു പൂ​ര​ത്തി​നു മു​മ്പു​ള്ള പൂ​ര​മാ​യി മാ​റും.

    ഏ​ഴാം വ​ട്ടം തൃ​ശൂ​ർ ആ​തി​ഥ്യ​മ​രു​ളു​ന്ന ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഒ​രു​ക്ക​ം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ഏ​റ്റ​വും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മം. അ​പ്പീ​ൽ പെ​രു​മ​ഴ​യി​െ​​ല്ല​ങ്കി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​നി​ശ്ചി​ത​മാ​യി നീ​ളു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ പേ​ർ​ക്കും ട്രോ​ഫി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ആ​രോ​ഗ്യ-​ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത ശീ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കൗ​മാ​ര​ത്തെ കൈ​പി​ടി​ച്ചു ന​ട​ത്താ​നും മേ​ള​യെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​യി പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും പാ​ക്ക​റ്റ് ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

