    Kerala
    date_range 14 Oct 2025 7:24 AM IST
    date_range 14 Oct 2025 7:24 AM IST

    അരനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം തൃശൂരിന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷപദവി

    തൃ​ശൂ​ർ: കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ക​രു​ത്താ​ർ​ന്ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക് യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​പ​ദ​വി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത് അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന് ശേ​ഷം. അ​ഡ്വ. ഒ.​ജെ. ജ​നീ​ഷ്, വി.​എം. സു​ധീ​ര​ന് ശേ​ഷം യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ന​യി​ക്കാ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്ന് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണ്. കെ.​എ​സ്.​യു​വി​ലൂ​ടെ സ​ജീ​വ​മാ​യ ജ​നീ​ഷ് യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​നി​ര​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    1975ലാ​ണ് വി.​എം. സു​ധീ​ര​ൻ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ ന​യി​ക്കാ​ൻ നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തി​ന് 50 വ​ർ​ഷം തി​ക​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ മാ​ള സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഒ.​ജെ. ജ​നീ​ഷ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലൈം​ഗി​ക ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​ന​മൊ​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​പ​ദ​വി ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ർ​ദ​നം, ശ​ബ​രി​മ​ല അ​ട​ക്കം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നി​ർ​ജീ​വ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​വു​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. പെ​​രു​​മ്പാ​​വൂ​​ർ പോ​​ളി​​ടെ​​ക്നി​​ക്കി​ൽ കെ.​എ​സ്.​യു യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന ജ​നീ​ഷ്ഏ 2007ൽ ​​കെ.‌​​എ​​സ്‌.​​യു മാ​​ള നി​​യോ​​ജ​​ക​​മ​​ണ്ഡ​​ലം പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്‍റാ​​യും 2012ൽ ​ജി​​ല്ല വൈ​​സ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്‍റു​​മാ​​യി. 2010 മു​​ത​​ൽ 2012 വ​​രെ യൂ​​ത്ത് കോ​​ണ്‍​ഗ്ര​​സ് കൊ​​ടു​​ങ്ങ​​ല്ലൂ​​ർ നി​​യോ​​ജ​​ക​​മ​​ണ്ഡ​​ലം വൈ​​സ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്‍റാ​യും 2020-23 കാ​ല​ത്ത് തൃ​​ശൂ​​ർ ജി​​ല്ല പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്‍റാ​​യും പ്ര​​വ​​ർ​​ത്തി​​ച്ചു.

    2023 മു​​ത​​ൽ യൂ​​ത്ത് കോ​​ണ്‍​ഗ്ര​​സ് സം​​സ്ഥാ​​ന വൈ​​സ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്‍റാ​​ണ്. പാ​​ലി​​യേ​​ക്ക​​ര​​യി​​ലെ ടോ​​ൾ പി​​രി​​വി​​നെ​​തി​​രാ​​യ സ​​മ​​ര​​ത്തി​​ല​​ട​​ക്കം സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ടോ​​ൾ പി​​രി​​വ് നി​​ർ​​ത്തി​വെ​ക്കു​ന്ന​​തി​​ലേ​​ക്ക് ന​​യി​​ച്ച കോ​​ട​​തി ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ലെ പ​​രാ​​തി​​ക്കാ​​രി​ലൊ​രാ​​ളും ജ​​നീ​​ഷാ​​ണ്. തൃ​ശൂ​ർ ഗ​വ. ലോ ​കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് നി​യ​മ​ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ​ത്. അ​ഡ്വ. ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. ജ​നീ​ഷി​ന് തൃ​ശൂ​ർ ഡി.​സി.​സി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചു.

    TAGS:state presidentYouth CongressRahul Mamkootathil
    News Summary - Thrissur gets Youth Congress presidency after half a century
