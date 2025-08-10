Begin typing your search above and press return to search.
    പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത മൂന്നു യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

    Kannur Gang Rape Case
    പ്രതികളായ വി.​വി. സം​ഗീ​ത്), പി. ​ആ​കാ​ശ്, കെ. ​അ​ഭി​ഷേ​ക്

    ക​ണ്ണൂ​ർ: പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ലോ​ഡ്ജി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ന​ൽ​കി കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നു പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ക​ണ്ണൂ​ർ ചൊ​വ്വ​യി​ലെ വി.​വി. സം​ഗീ​ത് (20), വൈ​ദ്യ​ർ പീ​ടി​ക​യി​ലെ പി. ​ആ​കാ​ശ് (20), എ​ട​ച്ചൊ​വ്വ​യി​ലെ കെ. ​അ​ഭി​ഷേ​ക് (20) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ടൗ​ൺ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത് കൊ​ടേ​രി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മം വ​ഴി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ആ​റു മാ​സം മു​മ്പ് ചൊ​വ്വ​യി​ലെ ലോ​ഡ്ജി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ന​ൽ​കി​യ​ശേ​ഷം ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്തു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

