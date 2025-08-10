Begin typing your search above and press return to search.
10 Aug 2025 10:45 PM IST
10 Aug 2025 10:45 PM IST
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത മൂന്നു യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽtext_fields
News Summary - Three youths arrested for gang-raping minor girl
കണ്ണൂർ: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലോഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോയി മയക്കുമരുന്ന് നൽകി കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ മൂന്നു പേർ അറസ്റ്റിൽ. കണ്ണൂർ ചൊവ്വയിലെ വി.വി. സംഗീത് (20), വൈദ്യർ പീടികയിലെ പി. ആകാശ് (20), എടച്ചൊവ്വയിലെ കെ. അഭിഷേക് (20) എന്നിവരെയാണ് ടൗൺ ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീജിത്ത് കൊടേരി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
സമൂഹമാധ്യമം വഴി പരിചയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ ആറു മാസം മുമ്പ് ചൊവ്വയിലെ ലോഡ്ജിൽ കൊണ്ടുപോയി മയക്കുമരുന്ന് നൽകിയശേഷം ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.
