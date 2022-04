പുഴയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ മൂന്നു വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചു.

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ചാവക്കാട്: തെക്കൻ പാലയൂർ കഴുത്താക്കൽ പാലത്തിനടുത്ത് ബണ്ടിനോട് ചേർന്ന പുഴക്ക് സമീപത്തെ ചെളി നിറഞ്ഞ പത്താഴ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങിയ അഞ്ചു വിദ്യാർഥികളിൽ മൂന്നുപേർ മരിച്ചു. രണ്ടു പേർ രക്ഷപ്പെട്ടു. തെക്കൻ പാലയൂർ സ്വദേശികളായ മനയംപറമ്പിൽ ഷണാദിന്റെ മകൻ വരുൺ (18), മങ്ങേടത്ത് വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിന്റെ മകൻ മുഹസിൻ (16), മനയം പറമ്പിൽ സുനിലിന്റെ മകൻ സൂര്യ (16) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

വ്യാഴാഴ്ച്ച വൈകീട്ട് 5.30 ഓടെയാണ് സംഭവം. കുഴിയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ അഞ്ചു പേരിൽ മൂന്നുപേർ ചളിയിൽ മുങ്ങുകയായിരുന്നു. ബഹളം കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ മുനക്കക്കടവ് തീര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വാർഡൻ ബ്ലാങ്ങാട് സ്വദേശി അക്ഷയാണ് പത്താഴ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങി മൂന്നുപേരേയും പുറത്തെടുത്തത്. ചാവക്കാട് ഹയാത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മൂന്നുപേരെയും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Three students who went swimming in the river died.