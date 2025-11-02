Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 2:27 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 2:27 PM IST

    പയ്യാമ്പലത്ത് കടലിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ അപകടം; മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

    three students dies in tides at payyambalam beach
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കണ്ണൂർ: പയ്യമ്പലത്ത് കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കര്‍ണാടക സ്വദേശികളും ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്നുള്ള മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുമായ അഫ്നന്‍, റഹാനുദ്ദീൻ, അഫ്രാസ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

    ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. കർണാടക സ്വദേശികളായ എട്ടുപേരടങ്ങുന്ന സംഘം പയ്യമ്പലത്തെ റിസോർട്ടിൽ താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ മൂന്നുപേർ തിരയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

    ഇവരിൽ രണ്ടുപേരെ നാട്ടുകാരും മറ്റുള്ളവരും ചേർന്ന് ജീവനോടെ കരക്കെത്തിച്ചെങ്കിലും ഇവരുടെ നില അതീവഗുരുതരമായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ഇവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തെരച്ചിലി​നിടെ മൂന്നാമ​ത്തെ ആളുടെ മൃതദേഹവും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

    അപകടങ്ങൾ‍ പതിവായ മേഖലയിലാണ് ഇവർ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ​തെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

