    Posted On
    date_range 22 April 2026 6:53 PM IST
    Updated On
    date_range 22 April 2026 6:53 PM IST

    വടകരയിൽ മൂന്ന് സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തി

    കോഴിക്കോട്: പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയിൽ വടകരയിൽ മൂന്ന് സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തി.ചാനിയംകടവ്-ശാന്തി നഗർ റോ‍ഡ് ജങ്ഷനിലെ കലുങ്കിനടിയിലായിരുന്നു ബോംബുകൾ. നാട്ടുകാരാണ് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്. ബോംബുകൾ പുറമേരി കുനിങ്ങാട് ക്വാറിയിലേക്ക് മാറ്റി നിർവീര്യമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ​സി.പി.എം- ലീഗ് സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ മൂന്നുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.മേഖലയിൽ പൊലീസി​ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കനത്ത നിരീക്ഷണമാണ് നടത്തിവരുന്നത്.

    TAGS:vadakarabombsteel bombPolice Case
    News Summary - Three steel bombs found in Vadakara
