Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 2:57 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 2:57 PM IST

    നവജാത ശിശുവിനെ 50,000 രൂപക്ക് വിൽക്കാൻ ശ്രമം, പിതാവടക്കം മൂന്നുപേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

    new born
    കോട്ടയം: കോട്ടയം കുമ്മനത്ത് നവജാത ശിശുവിനെ വിൽക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ മൂന്നുപേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുഞ്ഞിന്‍റെ പിതാവിനെയും ഇടനിലക്കാരനെയും വാങ്ങാനെത്തിയ ആളെയുമാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.

    രണ്ടര മാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുഞ്ഞിനെയാണ് പിതാവ് വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. 50,000 രൂപക്കായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. പിതാവ് അസം സ്വദേശിയാണ്. ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ താമസിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശുകാരനാണ് കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങാൻ എത്തിയത്.

    കുഞ്ഞിന്‍റെ മാതാവ് എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് വകവെക്കാതെയാണ് പിതാവ് വിൽപ്പം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. തുടർന്ന് യുവതി കൂടെ ജോലിചെയ്യുന്നവരോട് വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

    News Summary - Three people, including the father, are in custody after trying to sell a newborn baby for Rs. 50,000
    X