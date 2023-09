ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേർ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു; സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെന്ന് സൂചന

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് അങ്കമാലി: കുറുമശ്ശേരിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നു പേർ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ. പാറക്കടവ് എൻ.എസ്.എസ് സ്കൂളിന് സമീപം കുറുമശ്ശേരി അമ്പാട്ടുപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ഗോപി (64), ഭാര്യ ഷീല (56), മകൻ ഷിബിൻ (36) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് കൊണ്ടു പോകാൻ പലരിൽ നിന്നായി ഷിബിൻ പണം വാങ്ങിയിരുന്നു. പണം ഏജന്‍റിന് കൈമാറിയെങ്കിലും യഥാസമയം ജോലിക്ക് കൊണ്ടു പോകുവാനോ പണം തിരിച്ചു നൽകാനോ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ ഷിബിന് ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു. പണം തിരിച്ചു നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ പല കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും നൽകാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ ആളുകൾ ശല്യം ചെയ്യാനും വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കാനും തുടങ്ങി. അതോടെയാണ് കുടുംബം ഒന്നാകെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന സൂചന. ചെത്ത് തൊഴിലാളിയായിരുന്ന ഗോപി ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ്. ഷിബിൻ വിവാഹിതനാണ്. ഭാര്യയും ആറിലും, നാലിലും പഠിക്കുന്ന രണ്ട് മക്കളുമുണ്ട്. ചെങ്ങമനാട് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ താഴെയിറക്കി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വരുകയാണ്. മൃതദേഹങ്ങൾ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകും. Show Full Article

