Madhyamam
    17 Nov 2025 8:48 AM IST
    17 Nov 2025 8:48 AM IST

    ഇതാ... ഒരു സ്ഥാനാർഥി കുടുംബം ​

    ഇതാ... ഒരു സ്ഥാനാർഥി കുടുംബം ​
    യ​മു​ന ബാ​ബു, ശ്രീ​ജ ശ​ശി, സി​നി റെ​ജി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ

    അ​ങ്ക​മാ​ലി: പാ​റ​ക്ക​ട​വ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കു​ന്ന​പ്പി​ള്ളി​ശ്ശേ​രി വ​ട​ക്ക​ത്ത് ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കു​ടും​ബ​മാ​ണ്. വ​ട​ക്ക​ത്ത്​ പ​രേ​ത​നാ​യ അ​യ്യ​പ്പ​ൻ-​ക​മ​ലം ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ നാ​ല് പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. ശ്രീ​ജ ശ​ശി, യ​മു​ന ബാ​ബു, സി​നി ​റെ​ജി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ഈ ​സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​ർ.

    ആ​ലു​വ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പാ​റ​ക്ക​ട​വ് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ അ​ത്താ​ണി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് (വാ​ർ​ഡ്​ 11) ശ്രീ​ജ ശ​ശി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ പാ​റ​ക്ക​ട​വ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗം കൂ​ടി​യാ​യ യ​മു​ന ബാ​ബു, പാ​റ​ക്ക​ട​വ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഡ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

    അ​ങ്ക​മാ​ലി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം. ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ആ​ല​ങ്ങാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് സി​നി റെ​ജി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​വ​രും സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. യ​മു​ന​ക്കും സി​നി​ക്കും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക​ന്നി അ​ങ്ക​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും, ശ്രീ​ജ 2015ൽ ​അ​ത്താ​ണി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച്​ വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​രു​ടെ മൂ​ത്ത സ​ഹോ​ദ​രി അ​നി​ത പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രം​ഗ​ത്ത്​ ഇ​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    X