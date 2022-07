cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article നെടുമ്പാശ്ശേരി: പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് കണ്ണൂരിലിറങ്ങേണ്ട മൂന്ന് വിമാനങ്ങൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്​പ്രസിന്റെ മസ്‌കത്​-കണ്ണൂർ, ഗോ ഫസ്റ്റിന്റെ അബൂദബി-കണ്ണൂർ, ദുബൈ-കണ്ണൂർ വിമാനങ്ങളാണ് കൊച്ചിയിലിറക്കിയത്.

ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചയാണ് ഇവ കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായപ്പോൾ കണ്ണൂരിലേക്ക് പറന്നു.

ഇതിനിടെ ഗോ ഫസ്റ്റ്​ വിമാനം മടങ്ങിപ്പോകാൻ വൈകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യാത്രക്കാർ വിമാനത്തിൽ ബഹളംവെച്ചു. പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ജീവനക്കാരുടെ ജോലിസമയം കഴിഞ്ഞതിനാലാണ് മടങ്ങാൻ വൈകിയത്. പകരം ജീവനക്കാരെ ഏർപ്പാടാക്കിയാണ്​ പിന്നീട് കണ്ണൂരിലേക്ക് സർവിസ് നടത്തിയത്​.

Three flights scheduled to land in Kannur were diverted to Kochi