cancel By എം.ഷിബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ മു​ങ്ങി മ​രി​ച്ച​ത്​ 4009 പേ​ർ. ഇ​തി​ൽ 649 ​പേ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്. പ്ര​തി​ദി​നം ശ​രാ​ശ​രി മൂ​ന്നു​പേ​രാ​ണ്​ മു​ങ്ങി മ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​. ഇ​തി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. 2021 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ 2024 ജൂ​ൺ 14 വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ കൂ​ടു​ത​ൽ മു​ങ്ങി​മ​ര​ണ​ക്കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്​​ത​ത്​ തൃ​ശൂ​രി​ലാ​ണ്, 591 പേ​ർ. ര​ണ്ടാ​മ​ത്​ എ​റ​ണാ​കു​ള​വും (519). ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ്​ കേ​സു​ക​ൾ വ​യ​നാ​ട്ടി​ലാ​ണ്. കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ങ്ങി​മ​ര​ണം വ​ർ​ഷം തോ​റും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. 2021 ൽ 142 ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​നാ​ണ്​ ജ​ലാ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത്. 2022 ൽ ​ഇ​ത്​ 217 ആ​യും 2023 ൽ 213 ​ആ​യും ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ൺ 14 വ​രെ 77 ഉം. ​നീ​ന്ത​ല​റി​യാ​തെ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്​ മൂ​ല​മു​ള്ള അ​പാ​യ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നി​​ടെ ജീ​വ​ൻ പൊ​ലി​യു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ലു​ണ്ടാ​യി. അ​ശ്ര​ദ്ധ​മൂ​ല​മു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ മു​ങ്ങി​മ​ര​ണ​ങ്ങ​​ളേ​റെ​യും. സ്വ​കാ​ര്യ പാ​റ​മ​ട​ക​ൾ, ക​ല്ലു​വെ​ട്ടു​ന്ന കു​ഴി​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വെ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​ക​ളും അ​പ​ക​ട​​ക്കെ​ണി​യാ​വു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ സം​ര​ക്ഷ​ണ വേ​ലി കെ​ട്ടു​ന്ന​തി​നും ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പാ​റ​മ​ട​ക​ൾ അ​പ​ക​ട​മു​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജി​ല്ല ക​ള​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ലും ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ആ​ളു​ക​ളെ​ത്തു​ന്നെ​ന്ന​ത്​ മ​റ്റൊ​രു ദു​ര്യോ​ഗം. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം​ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​ത്​ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​യാ​ണ്. റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ളും വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും ​സ​ർ​ക്കാ​ർ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​രം ജാ​ഗ്ര​ത മു​ങ്ങി​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലി​ല്ല. Show Full Article

Three drownings every day; 4009 drowned in three and a half years