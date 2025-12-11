Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 10:38 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 11:39 PM IST

    ശബരിമല തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച മിനി ബസും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്ന് മരണം

    ശബരിമല തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച മിനി ബസും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്ന് മരണം
    അ​ഞ്ച​ൽ (കൊ​ല്ലം): ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്ന ആ​ന്ധ്ര സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച മി​നി​ബ​സും എ​തി​രെ​വ​ന്ന ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് ഓ​ട്ടോ യാ​ത്രി​ക​രാ​യ മൂ​ന്ന് പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ അ​ഞ്ച​ൽ ത​ഴ​മേ​ൽ ചൂ​ര​ക്കു​ളം കു​രി​ശ​ടി​ക്ക​വ​ല അ​ക്ഷ​യ് ഭ​വ​നി​ൽ അ​ക്ഷ​യ് (മ​ഹി-23), ത​ഴ​മേ​ൽ ജ്യോ​തി ഭ​വ​നി​ൽ ജ്യോ​തി​ല​ക്ഷ്മി (21) , ക​ര​വാ​ളൂ​ർ നീ​ലാ​മ്മാ​ൾ പ​ള്ളി വ​ട​ക്ക​തി​ൽ ശ്രു​തി ല​ക്ഷ്മി (16) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ഒ​ന്നോ​ടെ അ​ഞ്ച​ൽ-​പു​ന​ലൂ​ർ പാ​ത​യി​ൽ മാ​വി​ള​യി​ലാ​ണ് അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​ത്. അ​ക്ഷ​യ് സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചു. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ അ​ഞ്ച​ലി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന എ​ത്തി​യാ​ണ്​ ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ നി​ന്നും മൂ​വ​രേ​യും പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്.

    സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​രു​ടെ മ​ക്ക​ളാ​ണ് ജ്യോ​തി ല​ക്ഷ്മി​യും ശ്രു​തി ല​ക്ഷ്മി​യും. ഖ​ത്ത​റി​ൽ ജോ​ലി​യു​ള്ള ശ്രു​തി ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ മാ​താ​വി​നെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം തി​രി​കെ അ​ഞ്ച​ൽ എ​ത്തി ക​ര​വാ​ളൂ​രി​ലെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ​മ​ധ്യേ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ക​ര​വാ​ളൂ​ർ എ.​എം.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സി​ലെ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ് ശ്രു​തി ല​ക്ഷ്മി. പി​താ​വ്: സു​നി​ൽ, മാ​താ​വ്: ബി​നി. സ​ഹോ​ദ​രി: ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി.ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ ന​ഴ്സി​ങ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ് ജ്യോ​തി ല​ക്ഷ്മി. പി​താ​വ്: ര​ഘു. മാ​താ​വ്: ബി​ന്ദു. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ: അ​നി​ക്കു​ട്ട​ൻ. അ​ഞ്ച​ൽ ച​ന്ത​മു​ക്കി​ലെ ഓ​ട്ടോ​ഡ്രൈ​വ​റാ​ണ് അ​ക്ഷ​യ്. പി​താ​വ് : മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, മാ​താ​വ്: രാ​ജി. സ​ഹോ​ദ​രി: അ​ക്ഷ​ര.

    മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ പാ​രി​പ്പ​ള്ളി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​സ്റ്റു​മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ത്തി ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി.

