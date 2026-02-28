Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    ലോറിയിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറി, കോഴിക്കോട്ട് മൂന്നു മരണം, തിരുവനന്തപുരത്ത് ബൈക്ക് ഫുട്പാത്തിലിടിച്ച് മൂന്നു മരണം

    ലോറിയിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറി, കോഴിക്കോട്ട് മൂന്നു മരണം, തിരുവനന്തപുരത്ത് ബൈക്ക് ഫുട്പാത്തിലിടിച്ച് മൂന്നു മരണം
    കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു വാഹനാപകടങ്ങളിലായി ആറു മരണം. നല്ലളം മോഡേൺ ബസാറിൽ നിർത്തിയിട്ട ലോറിയിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറി മൂന്നു പേർ മരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്നുമണിയോടെയാണ് അപകടം.

    രാമനാട്ടുകര സ്വദേശികളായ ദിനിൽ, അജീഷ്, ഫറോക്ക് സ്വദേശി വിമൽ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മൊബൈൽ ടവർ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയവർ സഞ്ചരിച്ച കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. രണ്ടു പേർക്ക് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു. ഫാറൂഖ് കോളജ് സ്വദേശി ശ്യാംലാൽ, പന്തീരാങ്കാവ് സ്വദേശി ദിജിൽ എന്നിവരെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

    തിരുവനന്തപുരം കരമനയിൽ ബൈക്ക് ഫുട്പാത്തിലിടിച്ച് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശികളായ പ്രണവ്, സജിൻ, ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായ റിതിക് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പുലർച്ചെ 1.30ഓടെയാണ് അപകടം.

