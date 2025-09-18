16 കിലോ കഞ്ചാവുമായി മൂന്നു പേർ പിടിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
18 Sept 2025 5:39 PM IST
18 Sept 2025 5:41 PM IST
16 കിലോ കഞ്ചാവുമായി മൂന്നു പേർ പിടിയിൽtext_fields
News Summary - Three arrested with 16 kg of ganja at Kottakkal
കോട്ടക്കൽ: വിൽപനക്കെത്തിച്ച 16 കിലോയോളം കഞ്ചാവുമായി മൂന്ന് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ പിടികൂടി. വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബർദമാൻ സ്വദേശികളായ സദൻദാസ് (25), അജദ് അലി ഷെയ്ക് (21), തനുശ്രീ ദാസ് (24) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
ഇന്ന് രാവിലെ കോട്ടക്കൽ പുത്തൂർ ജങ്ഷനിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്.
കോട്ടക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ പി. സംഗീത്, കോട്ടക്കൽ സബ് ഇൻസ്പക്ടർ റഷാദ് അലി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോട്ടക്കൽ പൊലീസും ജില്ലാ ഡാൻസാഫ് അംഗങ്ങളും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്.
