Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    24 Nov 2025 11:04 PM IST
    Updated On
    24 Nov 2025 11:04 PM IST

    സീനിയർ സി.പി.ഒക്ക്​ ഭീഷണി; പൊലീസ് അസോ. ജില്ല സെക്രട്ടറിക്ക് സസ്​പെൻഷൻ

    Kerala Police
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​റെ (സി.​പി.​ഒ) ഫോ​ണി​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷാ​ന്ത് ച​ന്ദ്ര​ന്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി​യാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ത്ത​ത്. തി​രു​വ​ല്ല പൊ​ലീ​സ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ പു​ഷ്പ ദാ​സി​നെ​യാ​ണ് നി​ഷാ​ന്ത് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പൊ​ലീ​സ് അ​സോ. ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ട്ടി​ക മ​റി​ക​ട​ന്ന് ശ​ബ​രി​മ​ല ഡ്യൂ​ട്ടി വാ​ങ്ങി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഭീ​ഷ​ണി. ഇ​തി​ന്‍റെ ശ​ബ്ദ​രേ​ഖ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    ‘അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ചാ​ണ് സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്ക് പോ​യ​ത്, ഡ്യൂ​ട്ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ് വ​രു​മ്പോ​ൾ കാ​ണി​ച്ചു​ത​രാ’​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നി​ഷാ​ന്തി​ന്‍റെ ഭീ​ഷ​ണി. അ​സ​ഭ്യം പ​റ​യു​ന്ന​തും ശ​ബ്ദ​രേ​ഖ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് സ​ന്ദേ​ശം പൊ​ലീ​സ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ആ​ർ. ആ​ന​ന്ദ് സ്‌​പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യോ​ട്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് തേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ തി​രു​വ​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നും ചി​റ്റാ​റി​ലേ​ക്ക് നി​ഷാ​ന്ത് ച​ന്ദ്ര​നെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ പു​ഷ്പ​ദാ​സ് ശ​ബ​രി​മ​ല ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലാ​ണ്. ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​സോ. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മു​മ്പും പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

