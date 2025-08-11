Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 11 Aug 2025 11:23 PM IST
    ജഡ്ജിക്കെതിരെ പരാതിഭീഷണി; വ്യവഹാരിക്ക്​ പിഴയിട്ട് ഹൈകോടതി

    high court
    ഹൈ​കോ​ട​തി

    കൊ​ച്ചി: വാ​ദ​ത്തി​നി​ടെ ജ​ഡ്ജി​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​താ​യി​ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക​ക്ഷി​ക്ക്​​ ഹൈ​കോ​ട​തി 50,000 രൂ​പ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി ആ​സി​ഫ്​ ആ​സാ​ദി​നാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ പി.​വി. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്. ഒ​രു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം ഹൈ​കോ​ട​തി ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ തു​ക അ​ട​ക്ക​ണ​​മെ​ന്നും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം റ​വ​ന്യൂ റി​ക്ക​വ​റി ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം അ​ത് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് ഉ​ചി​ത​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഇ​യാ​ളു​ടെ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ ബെ​ഞ്ചി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നി​ല്ലാ​തെ നേ​രി​ട്ടാ​ണ്​ വാ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മു​മ്പൊ​രു കേ​സി​ൽ ഇ​തേ ബെ​ഞ്ച്​ ത​നി​ക്ക്​ പി​ഴ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​നെ​തി​രെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്കും കോ​ട​തി ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ ജ​ന​റ​ലി​നും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ച ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ, ഈ ​ബെ​ഞ്ച്​ കേ​സ്​ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മു​മ്പ്​ മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ൽ വാ​ദ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴും ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ആ​വ​ശ്യം ഇ​യാ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്​ കോ​ട​തി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ത്​ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്​ തു​ല്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും നേ​രി​ട്ടാ​ണ്​ വാ​ദി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന​ത​ട​ക്കം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ അ​ന്ന്​ പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​തെ ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. ചീ​ഫ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ട്ടി​ക​പ്ര​കാ​രം കേ​സ് കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന ജ​ഡ്ജി​യോ​ട്​ കേ​സ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു വ്യ​വ​ഹാ​രി​ക്ക് ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും​ ജൂ​ലൈ എ​ട്ടി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ജൂ​ലൈ 18ന്​ ​പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ കേ​സ്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വേ​യാ​ണ്​ സ​മാ​ന സം​ഭ​വം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. അ​നാ​വ​ശ്യ ഹ​ര​ജി​ക​ളു​മാ​യെ​ത്തി കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്നെ​ന്ന്​ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച്​ നേ​ര​ത്തേ ജ​സ്റ്റി​സ് ബെ​ച്ചു കു​ര്യ​ൻ തോ​മ​സി​ന്‍റെ ബെ​ഞ്ചും ഇ​​യാ​ളു​ടെ ഹ​ര​ജി ചെ​ല​വ് ചു​മ​ത്തി ത​ള്ളി​യ​താ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ ജ​ഡ്ജി​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. കോ​ട​തി​യെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​രാ​ളെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. -വിധിയിൽ പറയുന്നു.

    Girl in a jacket

