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    സി​മ​ന്റി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കി​യ​ത് കോ​ടി​ക​ൾ; തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത് വൻ ക്ര​മ​ക്കേ​ട്

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    • സി​മ​ന്റി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കി​യ​ത് കോ​ടി​ക​ൾ; തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത് വൻ ക്ര​മ​ക്കേ​ട്
    • സി​മ​ന്റി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കി​യ​ത് കോ​ടി​ക​ൾ; തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത് വൻ ക്ര​മ​ക്കേ​ട്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത് വ​ൻ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ (എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ​സ്) നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ സി​മ​ന്റ് വി​ല​യി​ൽ വ​ൻ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ന്ന​താ​യും ഇ​തു​വ​ഴി കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന ഖ​ജ​നാ​വു​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ചെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന വി​ജി​ല​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആ​ന്റി ക​റ​പ്ഷ​ൻ ബ്യൂ​റോ​യി​ൽ പ​രാ​തി. സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ഡി​റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെൻറ് (ലോ​ക്ക​ൽ ഫ​ണ്ട് ഓ​ഡി​റ്റ് ) പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഗു​രു​ത​ര അ​ഴി​മ​തി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി ജി​ല്ല ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചും ഹി​യ​റി​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ പ​ല​തും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​തെ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് മി​ഷ​ൻ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച​താ​യാ​ണ് രേ​ഖ​ക​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ വി​പ​ണി​യി​ൽ 365-395 രൂ​പ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന 50 കി​ലോ സി​മ​ന്റ് ബാ​ഗി​ന് തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി മു​ഖേ​ന 739.20 രൂ​പ വ​രെ ന​ൽ​കി​യെ​ന്നാ​ണ് രേ​ഖ​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ​യും ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ഡി​റ്റ് (ലോ​ക്ക​ൽ ഫ​ണ്ട് ഓ​ഡി​റ്റ്) വ​കു​പ്പി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ഇ​വ എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ​സ് സം​സ്ഥാ​ന മി​ഷ​ൻ കാ​ര്യ​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യോ തി​രു​ത്ത​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച.

    ഒ​രേ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​രേ അ​ള​വ് സി​മ​ന്റി​ന് ര​ണ്ട് ത​രം വി​ല എ​ന്ന​താ​ണ് ര​സ​ക​ര​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു വ​സ്‌​തു​ത. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ഭാ​ഗം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ‘പ്രൈ​സ്’ (PRICE) സോ​ഫ്റ്റ്‌​വേ​റി​ൽ ചി​ല ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​​ത്യേ​ക കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വി​ല 480 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കെ, തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് വി​ഭാ​ഗം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ‘സെ​ക്യു​ർ’ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വേ​റി​ൽ 723 രൂ​പ​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സി​മ​ന്റി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ടി വി​ല​യാ​ണ് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് ​തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സി​മ​ന്റി​ന്റെ വി​ല എ​ന്ന​താ​ണ് വി​ചി​ത്രം.

    ജി.​എ​സ്.​ടി ബി​ല്ലി​ലെ വി​ല​യും എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ നി​ര​ക്കും ത​മ്മി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഏ​താ​ണോ കു​റ​വ് ആ ​നി​ര​ക്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ പ​ണം ന​ൽ​കാ​വൂ എ​ന്ന് 2019ൽ​ത​ന്നെ മി​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ല്ലാ പ്രോ​ഗ്രാം ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കും സ​ർ​ക്കു​ല​ർ വ​ഴി വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ​സ് ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ൻ​മാ​ർ വി​പ​ണി വി​ല​യേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സി​മ​ന്റി​ന് ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മി​ഷ​ൻ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യാ​നും ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ മു​ത​ൽ ബ്ലോ​ക്ക് പ്രോ​ഗ്രാം ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ, ജി​ല്ല മി​ഷ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തു​ട​ങ്ങി സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് മി​ഷ​ൻ ത​ലം വ​രെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ വീ​ഴ്ച​യി​ൽ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​രു​ക​യാ​ണ്.

    ത​ദ്ദേ​ശ​ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വി​ല്ലേ​ജ് റി​സോ​ഴ്സ് പേ​ഴ്സ​ന്മാ​രും (വി.​ആ​ർ.​പി) ബ്ലോ​ക്ക് റി​സോ​ഴ്സ് പേ​ഴ്സ​ന്മാ​രും (ബി.​ആ​ർ.​പി) സി​മ​ന്റ് വി​ല​യി​ലെ ഈ ​ക്ര​മ​ക്കേ​ട് സോ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന എം.​ജി.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റ് വി​ഭാ​ഗം ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നാ​മ​മാ​ത്ര തു​ക​യാ​ണ് ചി​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​ട​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

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    News Summary - thozhilurapp project scam
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