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    Kerala
    Posted On
    date_range 29 July 2026 10:36 PM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 10:36 PM IST

    രമേശൻ പാലേരിക്ക് ആയിരങ്ങളുടെ അന്ത്യാഞ്ജലി

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    രമേശൻ പാലേരിക്ക് ആയിരങ്ങളുടെ അന്ത്യാഞ്ജലി
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    ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ ലേ​ബ​ർ കോ​ൺ‌​ട്രാ​ക്റ്റ് കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ര​മേ​ശ​ൻ പാ​ലേ​രി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പു​ഷ്പ​ച​ക്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    വ​ട​ക​ര: ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ ലേ​ബ​ർ കോ​ൺ‌​ട്രാ​ക്റ്റ് കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റീ​വ് സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ര​മേ​ശ​ൻ പാ​ലേ​രി​ക്ക് ക​ണ്ണീ​രി​ൽ കു​തി​ർ​ന്ന യാ​ത്രാ​മൊ​ഴി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കോ​ഴി​ക്കോ​ടും, വ​ട​ക​ര​യി​ലും പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച നാ​ദാ​പു​രം റോ​ഡി​ലെ വ​സ​തി​യി​ൽ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ച്ചു.

    രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ന്ത്യാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​രാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ൾ, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ തു​റ​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ അ​ന്ത്യാ​ഞ്ജ​ലി​യ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഉ​ച്ച 12 മ​ണി​യോ​ടെ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ൽ സം​സ്ക​രി​ച്ചു. ആ​ത്മ​വി​ദ്യാ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഭാ​ര്യ ശോ​ഭ​യു​ടെ​യും മ​റ്റു കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന​യ്ക്കു​ശേ​ഷം മ​ക്ക​ളാ​യ അ​ശ്വി​ൻ, ര​മി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നു ചി​ത​യ്ക്കു തീ ​കൊ​ളു​ത്തി.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ, മു​ൻ‌ മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ ഡോ. ​ടി.​എം. തോ​മ​സ് ഐ​സ​ക്ക്, എ.​കെ. ബാ​ല​ൻ, ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്, ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര​സ​ഹ​മ​ന്ത്രി മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, സി.​പി‌.​ഐ അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്യ​ൻ മൊ​കേ​രി, എം‌.​എ​ൽ‌.​എ​മാ​രാ​യ കെ.​കെ. ര​മ, പാ​റ​ക്ക​ൽ അ​ബ്ദു​ള്ള, വ​നി​ത ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ പി. ​സ​തീ​ദേ​വി, മു​ൻ എം‌.​എ​ൽ‌.​എ​മാ​രാ​യ എ. ​പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ, കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി, കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​മോ​ഹ​ന​ൻ, എ​ൻ‌.​സി.​പി പ്ര​തി​നി​ധി പി. ​സ​ത്യ​നാ​ഥ​ൻ, വ​ട​ക​ര ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​ട്ട​യി​ൽ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വ് ഇ.​പി. ജാ​ഫ​ർ, ആ​ർ.​ജെ.​ഡി നേ​താ​വ് മ​ന​യ​ത്ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ, ആ​ർ‌.​എം‌.​പി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ. വേ​ണു, തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​ർ അ​ന്ത്യോ​പ​ചാ​ര​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

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    TAGS:keralamRameshan Palerivatakara newsuralungalKerala
    News Summary - രമേശൻ പാലേരിക്ക് ആയിരങ്ങളുടെ അന്ത്യാഞ്ജലി
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