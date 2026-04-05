    date_range 5 April 2026 11:36 PM IST
    date_range 5 April 2026 11:36 PM IST

    ദൈവത്തെ കൊള്ളയടിച്ചവരെ ജനം പുറത്താക്കും -രേണുക ചൗധരി

    ഹി​ന്ദു​സം​ര​ക്ഷ​ക​ര്‍ ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ മാ​റി​നി​ല്‍ക്കു​ന്നു
    രേണുക ചൗധരി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ല്‍ ദൈ​വ​ത്തെ പോ​ലും കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​തു​സ​ര്‍ക്കാ​റി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ ജ​നം പു​റ​ത്തി​രു​ത്തു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ സം​ശ​യം വേ​ണ്ടെ​ന്ന് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ദേ​ശീ​യ വ​ക്താ​വും രാ​ജ്യ​സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ രേ​ണു​ക ചൗ​ധ​രി എം.​പി. കെ.​പി.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ര്‍. ഇ​ട​തു സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് ശ​ബ​രി​മ​ല കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സ്വ​ര്‍ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി ഇ​വ​ർ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ​യാ​ണ് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ക​രാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ല്‍ ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​തെ മാ​റി നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​തെ​ങ്കി​ല്‍ അ​വി​ടെ ഇ.​ഡി​യും സി.​ബി.​ഐ​യും പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യേ​നെ. എ​ന്നാ​ല്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ ഇ​തു ന​ട​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ മോ​ദി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പി​ണ​റാ​യി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തെ​ളി​വാ​ണ്. സി.​പി.​എ​മ്മും ബി.​ജെ.​പി​യും ത​മ്മി​ൽ ഭാ​യ് ഭാ​യ് ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത് വ​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്ത് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം സാ​ക്ഷ​ര​ത​യു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്കു​നേ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലും മു​ന്നി​ലാ​ണെ​ന്ന​ത് വേ​ദ​നാ​ജ​ന​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ര്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:NDARenuka ChowdhurygodrobbryBJP
    News Summary - People will throw out those who have robbed God - Renuka Chowdhury
